الخميس 03 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بالأسماء، تعيينات جديدة لذوي الهمم بمحافظة القاهرة

حسن شحاتة وزير العمل،فيتو
حسن شحاتة وزير العمل،فيتو

قالت وزارة العمل اليوم الخميس، إنه في إطار تنفيذ سياسة الحصر والتدريب والتشغيل لدمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة.

تعينات جديدة لذوي همم

وأعلنت مديرية عمل القاهرة عن تعينات جديدة لذوي همم في إطار متابعة نتائج ملتقى التوظيف والذي افتتحه الوزير حسن شحاتة بأحد فنادق القاهرة، في شهر مارس الماضي، بمشاركة 13 شركة خاصة،بهدف توفير 1503 فرصة عمل في عدد من التخصصات.

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وزارة العمل،فيتو

وأوضحت"الوزارة " أن التعينات الجديدة شملت 128 عقد عمل جديد استفاد منها أصحاب مؤهلات دراسية مختلفة، وذلك بهدف تنفيذ خطة "الوزارة " لإستيفاء نسبة الـ 5 % المستحقة لذوي الهمم  تطبيقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوي الإعاقة..

وزارة العمل،فيتو

مديرية العمل بالقاهرة 

وأوضحت "الوزارة" في بيانها، أنها تلقت تقريرًا من أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أفاد فيه بمتابعة تعيين دفعة جديدة من ذوي الهمم تنفيذا لقرارات  ملتقى التوظيف الذي عقد في مارس 2023 الماضي،وان العقود الجديدة تضم  128 عقد لذوي همم داخل  13 شركة قطاع خاص،وهي شركات: الهندسية للخراطة الميكانيكية، ووود اند بلكس،و البريد للتوزيع، والخطوط السعودية للتموين، وماستر كارد ايجيبت، والسويدى، وماجد الفطيم، وكافور، والبريد للتوزيع، ومدرسة الكرمة، والسراج المنير، ومرسول، وبروفيشنال سيرفيس..

وزارة العمل،فيتو

الوظائف المطلوبة 

وأضاف مدير المديرية ان الوظائف شملت: عمال عاديين، وعمال سويتش، وخدمات، ومساعد مراقب، وبائعين، ومنسقين ممرات، وصراف، وكاتب، وعمال نظافة، موضحا مراعاة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى جميع العقود الموقعة، وتمتعهم بكافة الحقوق التي كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومشيرًا إلى متابعة عملهم داخل تلك المنشآت من خلال الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية..

جدير بالذكر أنه في منتصف يوليو الماضي عقد وزير العمل حسن شحاته اجتماعا مع مديري مديريات العمل بالمحافظات،اعلنوا خلاله عن تعيين 8 ألاف و303 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الفترة من الأول من يناير حتى الأول من يوليو 2023..وأوضح المجتمعون أنه، وبشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات مستمرة في سياسة "الحصر والتدريب والتشغيل".

وزارة العمل،فيتو

معلنة عن أنها قامت خلال الـ7 شهور الماضية بحصر 15 ألفا و890 منشأة من إجمالى المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 23 ألفا،و646 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و459 ألفًا و859 عاملًا، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، وموضحين أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 122 ألفًا و126 عاملًا،وأن المُعين منهم فقط 71 ألفًا و623 عاملًا،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 50 الفًا و530 عاملًا،مؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت،وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.

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