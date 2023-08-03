كاكا يتغزل فى صفقة ريال مدريد الصيفية

ريال مدريد، أبدى ريكاردو كاكا نجم ريال مدريد السابق، إعجابه الشديد بصفقة ريال مدريد هذا الصيف، مؤكدا أن جماهير الملكي ستفرح كثيرا بأدائه.

وقال كاكا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "جود بيلينجهام أحبه، إنه لاعب شاب ولديه موهبة مذهلة، وقوي بدنيا للغاية. يكون دائما في موقع جيد داخل الملعب ويقترب كثيرا من المرمى. ستفرح الجماهير كثيرا بأدائه".

وكان ريال مدريد قد نجح في ضم الإنجليزي جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

كاكا وبيلينجهام

وعن رأيه في الفريق الحالي لريال مدريد، أوضح: "إنه فريق قوي جدا وشاب وله مستقبل باهر".

وحول مواطنيه البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس،أكد: "من الجيد جدا رؤية هؤلاء البرازيليين يقدمون أداء رائعا في ريال مدريد. أنا أعيش حاليا في البرازيل ومتابع بشكل كبير لريال مدريد".

وأكمل: "الجميع هنا يهتم باللاعبين البرازيليين. إنهما مؤثران، أنا سعيد بسبب أهميتهما في فريق بحجم ريال مدريد".

وعن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد فأكد: "كان مدربي لمدة 6 مواسم، ولديه القدرة على إدارة نجوم وأساطير، فهي ميزة مهمة يتمتع بها".

يوفنتوس ضد الريال



وزار اللاعب البرازيلي ريكاردو كاكا مقر تدريبات ريال مدريد فريقه السابق في الولايات المتحدة والتقى بلاعبي الفريق وذلك قبل المواجهة الودية بين الفريق الملكي ويوفنتوس الإيطالي.

وتواجد اللاعب البرازيلي كاكا في صفوف الملكي من فترة 2009 إلى 2013 حتي رحل عن الفريق إلى الدوري الأمريكي.

وحصل ريكاردو كاكا علي جائزة الكرة الذهبية عام 2007 علي حساب الأرجنتيني ميسي والبرتغالي رونالدو رفقة ميلان الإيطالي.

وحقق فريق يوفنتوس الإيطالي الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما في الولايات المتحدة في الجولة التحضيرية للفريقين استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

وتقدم مويس كين لاعب اليوفي بالهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 1، وعزز النتيجة تيموثي وياه في الدقيقة 20 واستطاع البرازيلي فينسيوس جونيور من تقليص الفارق لريال مدريد محرزًا هدف في الدقيقة 38 من تمريرة لتوني كروس لينتهي الشوط الأول بتقدم السيدة العجوز علي الملكي 2 / 1 وشهد الشوط الثاني ندية كبيرة بين الفريقين ومحاولات من الجانبين لكن دون جدوي حتى استطاع فلاهوفيتش خطف الهدف الثالث لليوفي لتنتهي المباراة بتفوق اليوفنتوس على ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف.

وأعلن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تشكيل فريقه ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس وديا خلال فترة الإعداد التي يقوم بها الفريقين في الولايات المتحدة استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء تشكيل ريال مدريد علي النحو التالي:

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، روديجير، فاسكيز، فران جارسيا.

خط الوسط: كروس، مودريتش، بيلينجهام، كامفينجا.

خط الهجوم: خوسيلو، فينسيوس.

رغبة مبابي

وكشفت تقارير صحفية موعد تقديم ريال مدريد عرضه الرسمي للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم المقبل، علمًا بأنه رفض تفعيل بند التمديد في عقده حتى صيف 2025.

ويرغب باريس سان جيرمان في بيع مبابي قبل بداية الموسم الجديد، من أجل تحقيق استفادة مالية.

ووفقا لـ"راديو ماركا" الإسباني، سيقدم ريال مدريد عرضه الرسمي لضم كيليان مبابي في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح أن الريال ينوي الانتظار حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو، معتمدًا على رغبة مبابي في اللعب للميرنجي، حتى يجبر سان جيرمان على قبول عرضه، وعدم الدخول في مجال للتفاوض من أجل زيادة السعر.

وكان ريال مدريد قريبًا جدًّا من ضم مبابي مجانا في الصيف الماضي، قبل أن يقرر اللاعب فجأة تجديد عقده مع باريس لمدة موسمين.

مدة غياب أردا جولر عن ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد بالفعل تعرض اللاعب لإصابة في الركبة لكن دون الكشف عن تفاصيل مدة غيابه.

وحسب صحيفة آس الإسبانية، سيغيب أردا جولر عن ريال مدريد لمدة شهرين، ما يعني غيابه عن عددا مهما من المباريات الرسمية للفريق مطلع الموسم على المستويين المحلي والأوروبي.

ويخوض ريال مدريد مباريات ودية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حقق الفوز على مانشستر يونايتد وميلان قبل أن يخسر الكلاسيكو الودي أمام برشلونة بثلاثة أهداف دون رد.

وانتظرت جماهير ريال مدريد رؤية جولر على العشب لكن الأمر قد تأجل بسبب الإصابة.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد تحدث عن جودة أردا جولر وأهميته للفريق، وهو ما أكده توني كروس أيضا الذي شدد على ذكاء وأهمية الصفقة لمستقبل النادي.

وربما تتأثر فرص جولر في المشاركة بشكل منتظم مع ريال مدريد بتلك الإصابة خاصة في ظل غيابه عن أغلب فترة التحضير وجميع المباريات الودية.