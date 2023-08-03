الجمعة 04 أغسطس 2023
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محافظات

مدير معابد الكرنك يوضح الهدف من إنشاء البحيرة المقدسة (فيديو)

معابد الكرنك، فيتو
معابد الكرنك، فيتو

قال مدير معابد الكرنك الطيب غريب، إن البحيرة المقدسة في معابد الكرنك أحد أجمل الأشياء  التي يرغب الزوار في الاستمتاع بها في نهاية رحلة زيارة معابد الكرنك.

وأضاف مدير معابد الكرنك في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن جميع المعابد المصرية الكبيرة تحتوي على بحيرة مقدسة تختلف من حيث الشكل "الدائري - المربع- المستطيل- المستدير" والشكل الأجمل على الإطلاق بحيرة معبد مود على شكل حرف U باللغة الإنجليزية أو حدوة الحصان.

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وتابع مدير معابد الكرنك أن الهدف من إنشاء البحيرة المقدسة داخل معابد الكرنك خصوصا والبحيرات المقدسة  داخل المعابد عموما  التطهير، لأن الكهنة كانت بيوتهم على ضفاف البحيرة، ليكون بداية يومهم بالاغتسال، وذلك قبل تقديم القرابين وتلاوة التعاويذ وتأدية الصلوات المختلفة، والهدف الثاني من إنشاء البحيرة قيام بعض الاحتفالات الدينية الكبرى والرسمية على ضفاف البحيرة مثل الاحتفال بإرتقاء الملك  على العرش واحتفال بعيد الوادي الجميل والاحتفال الأعظم هو احتفالات الاوبت بتوجه الثلاثي المقدس " مود - قنسو-آمون" إلى معبد الأقصر سالكين طريق الكباش والعودة بعد 27 يوم إلى معابد الكرنك مرة أخرى.

ولفت مدير معابد الكرنك، أن ملأ البحيرة بالمياه قديما،  كانت تأتي من الغرب إلى الشرق  مباشرة من نهر النيل بنظام الهاويس، وهو عبارة عن ممر مائي لملأ البحيرة، وبعد ذلك يتم غلق ذلك الممر بحجر،لكن مرور الزمن وبعد انتهاء وظيفة الوصلة القديمة قامت وزارة الآثار بوضع طربمات حديثة لرفع المياه إلى البحيرة ويتم تفريغ البحيرة وملأها من جديد كل شهرين تقريبا.

 

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