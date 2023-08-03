أصالة تتصدر تريند اليوتيوب بأغنية الحب الأبدي مع ماجد المهندس (فيديو)

تصدرت الفنانة السورية أصالة نصري، تريند موقع اليوتيوب بأغنية “الحب الأبدي”،مع الفنان ماجد المهندس، والتى تخطت نسبة مشاهدتها الـ مليون ونصف المليون مشاهدة.

وكانت أصالة نشرت منذ فترة برومو قصير للأغنية عبر حسابها على تويتر وعلقت: موعدنا قرّب مع الحب الأبدي، كلمات: فائق حسن ألحان: محمود خيامي توزيع: المايسترو مدحت خميس".

وفي وقت سابق أعلنت شركة روتانا عن ديو غنائي يجمع بين المطربة السورية أصالة والمطرب العراقي ماجد المهندس، ويحمل الديو الغنائي عنوان “الحب الأبدي” ومن المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

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وفي وقت سابق وجهت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" رسالة رومانسية لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

أصالة

ونشرت أصالة صورة لفائق حسن، وعلقت عليها قائلة: “أيّامي معك ليست كأيّامي قبلك.. لمّ يراني أحد كما تراني.. لم يعطني أحد كما أعطيتني.. لمّ يوفني أحد كما أوفيتني.. أنت جنّتي ووطني سعادتي وأماني ياروحًا زادتني شغفًا وقلبّ بكلّ طيب ورفقة ضمّني.. شكرًا بحجم السّماء والأرض لأنّك بعد موتي أحييتني”.

حفل أصالة بالسعودية

وكانت النجمة السورية أصالة قد أحيت في وقت سابق، حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية.

وقدمت النجمة اصالة باقة من أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.