الخميس 03 أغسطس 2023
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سياسة

نقابة المحامين تراجع ملفات قيد أعضائها

لجنة مراجعة ملفات
لجنة مراجعة ملفات قيد المحامين، فيتو

عقد  محمد الكسار، ومحمد كركاب، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ، بتكليف عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة مراجعة لعدد من ملفات قيد الجدول العام والجدول الابتدائي المقدمة للنقابة.

مراجعة ملفات قيد المحامين 

وتهدف عملية المراجعة إلى التأكد من استيفاء شروط القيد، والتأكد من صحة وسلامة الأوراق المرفقة بملفات القيد، والاستعلام عن حالتها من الجهات المعنية، لفرز المزور منها، وإعداد تقرير بها لعرضها على النقيب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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قرار النقيب العام بمراجعة ملفات المحامين 

وكان  عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أصدر في مايو الماضي،قرارًا بالتنبيه على إدارة التحصيل بعدم قبول أية رسوم سواء للقيد أول مرة، أو لتعديل القيد (الجدول العام ـ ابتدائي ـ استئناف ـ نقض) إلا بعد مراجعة كافة المستندات المطلوبة، وتوقيع مقدم المستندات بمسئوليته عن صحتها.

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لجنة مراجعة ملفات قيد المحامين شروط قيد المحامين قيد المحامين

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