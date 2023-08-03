دورة تدريبية للعمال الجدد بمديرية أوقاف الأقصر الأحد المقبل

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن بدء تسليم العمل للعمال الجدد، وحضورهم دوره تدريبية، وذلك يوم الأحد 6/8/2023، بمسجد الصابوني والكائن بمنطقة ابوالجود بمدينة الأقصر فى تمام الساعه 8 صباحا وذلك لحضور التدريب.

وأوضح مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن تسليمهم العمل جاء وفق لمسابقة وزارة الأوقاف، ونشر شروطها على كافة وسائل الإعلام المتاحة.



شروط مسابقة تعيين عمال مساجد وزارة الأوقاف

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وأكدت وزارة الأوقاف أنه فيما يخص شروط مسابقة تعيين عمال مساجد وزارة الأوقاف بالمحافظات، أن منها المحافظة على المسجد وهو من ضمن مهام العامل والحرص على النظافة الدائمة لجعل المظهر العام للمسجد يتماشى مع المظهر الحضاري، وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الأوقاف في مجال نشر الدعوة، لافتة إلى أنه يجب تحلي العامل بعدة مهارت أساسية، مثل الالتزام، الانضباط، وحسن استغلال الوقت، علاوة على المهارات الفنية وهى التمسك بأخلاقيات العمل والسلوك الحميد.

ووضعت الوزارة شروط مسابقة تعيين عمال مساجد وزارة الأوقاف والأوراق المطلوبة للتقدم في نقاط كما يلي:

- ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما.

- الحصول على مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية عامة، ومؤهل أقل من المتوسط - إعدادية أزهرية.

- إرفاق التقدم بالمستندات المطلوبة الصورة الشخصية.

- بطاقة الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- المؤهل الدراسي.

- إيصال الإيداع البنكي.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).