الأربعاء 02 أغسطس 2023
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محافظات

455.6 مليون جنيها للخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن أجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام الجديد 2023/2024 بلغت 455.616 مليون جنيها، وذلك بخلاف الاعتمادات المركزية، مشيرا الى توزيعها على مجالس المدن لإقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة.


وأعلن المحافظ خلال اجتماع مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية والذي عقد برئاسته، وبحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة رؤساء مجالس المدن والقطاعات المركزية ومديري مديريات الخدمات والمرافق بالمحافظة، الى جانب صبحية أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، أنه يتم عرض ملامح الخطة للعام الجديد لبدء تنفيذها والانتهاء منها في المواعيد والتوقيتات المحددة.

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وأوضح المحافظ خلال الاجتماع، أن الاعتمادات المركزية تدخل أيضا تحت اشراف ومتابعة المحافظة، مشيرًا إلي ربط تقارير الكفاية للمديرين بنسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية.

 


وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها من اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات والجهات المركزية في مختلف مدن المحافظة وعدم التأخير. 

 


ومن جانبه أشار العميد، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة الى ضرورة وضع برنامج زمني لكل مشروع من المشروعات التي سوف يتم تنفيذها، والاشراف الدقيق على جميع المراحل ومطابقة المواصفات الفنية ومتابعة التنفيذ أولا بأول.


وقالت صبحية أبو الفتوح مدير عام الادارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، أنه تم توزيع مبالغ واعتمادات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة، بواقع 211.058مليون جنيها للديوان العام، 88.550 مليون جنيها لمركز ومدينة العريش، 44.844مليون جنيها لمركز ومدينة بئر العبد، 67.573 مليون جنيها لمركز ومدينة الشيخ زويد، 7 مليون جنيها لمركز ومدينة رفح، 23.808 مليون جنيها لمركز ومدينة الحسنة، و12.783 مليون جنيها لمركز ومدينة نخل.

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