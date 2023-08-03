طلب إحاطة لإنقاذ قبة السلطان الأشرف من الإهمال

تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي السياحة والآثار، والأوقاف، بشأن ترميم قبة السلطان الأشرف خليل، ووضعه ضمن المزارات الإسلامية.

السلطان الأشرف خليل

وأوضحت النائبة، أن السلطان الأشرف خليل واحد من السلاطين المهمين في تاريخ الدولة المملوكية، وقد نجح في إنهاء الوجود الصليبي في الشرق الأوسط، ليضع اسمه بين عظماء الأمة الإسلامية الذين واجهوا الصليبيين وانتصروا عليهم، مثل الناصر صلاح الدين والظاهر بيبرس، وهو ما تسبب في زيادة الحقد والكراهية تجاهه من أمراء المماليك، ليتم قتله أثناء رحلة لصيد الطيور بالقرب من الإسكندرية.

Advertisements

وقالت فاطمة سليم: قام السلطان الأشرف خليل بن قلاوون ببناء قبة بالقرب من جامع السيدة نفيسة، وتحديدا في شارع الأشرف - امتداد شارع الركبية بحى الخليفة بالقاهرة، لتكون مدفنا له ومزارا للمواطنين، لتستقبل الفقهاء، لاسيما مقرئي القرآن الكريم.

الآثار الإسلامية

وتابعت عضو مجلس النواب: للأسف الشديد قبة السلطان الأشرف خليل وصلت لمشهد محزن بعدما سيطر عليها الإهمال، مطالبة بضرورة ترميم هذا الأثر، ودخوله ضمن الآثار الإسلامية، باعتبارها مصدرا مهما للدخل والعملة الصعبة من السياحة.

وأعلنت فاطمة سليم، مواصلة حملتها "آثار تستغيث" من أجل تدخل الدولة لإنقاذ الآثار المصرية، لاسيما أن هناك استجابة من الحكومة للتحركات البرلمانية في هذا الشأن، من خلال الترميم، مثل قبر الزعيم أحمد عرابي، ومسجد شاهين الخلوتي.

وحذرت النائبة من أن إهمال الآثار يعتبر تخليا عن جزء هام من تاريخنا وحضارتنا، والحكم على مستقبل هذه الآثار بالموت.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط استخدام الأدوات الرقابية، خلال فترة العطلة البرلمانية، حيث أجازت اللائحة للعضو توجيه سؤال للحكومة للاستفسار عن أمر ما، ويكون على الحكومة الرد عليه كتابة.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

ونصت المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على التالي:

تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة في الأحوال الآتية:

أولًا: إذا طلب العضو ذلك.

ثانيا: إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة.

ثالثا: إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المختص.

رابعًا: إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد.

وتنشر الأسئلة المنصوص عليها في البنود السابقة، والإجابة عنها كتابةً بملحق خاص بمضبطة المجلس.

دور الانعقاد الرابع

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب عقد دور الانعقاد الرابع في أول شهر أكتوبر المقبل.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مصير مشروعات القوانين التى سبق وتقدمت بها الحكومة إلي المجلس في دور الانعقاد الماضي ولم يناقشها المجلس.



وجاءت تلك الضوابط كالتالي:

مادة 179

تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.

وفى حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشة نصوصها، ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.