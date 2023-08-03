الجمعة 04 أغسطس 2023
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سياسة

لماذا يفرض القانون قيودا مشددة قبل فرض الحراسة على المشروعات الاستثمارية؟

وزارة الاستثمار،
وزارة الاستثمار، فيتو

يفرض قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته قيود مشددة لحماية الممتلكات الخاصة والمشروعات الاستثمارية وعدم جواز نزعها من أصحابها أو فرض حراسة عليها إلا بضوابط صارمة. 

 

ماذا يعني فرض الحراسة ؟ 

 

يمكن تعريف الحراسة بأنها وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه.

 

ويوضع المال تحت الحراسة إما باتفاق بين الطرفين المتنازعين فتكون حراسة اتفاقية وإما بحكم من القضاء فتكون حراسة قضائية. 

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والحراسة في القانون المدني المصري لها أركانًا ثلاثة، الأول المال الموضوع تحت الحراسة، الثاني: الاتفاق على الحراسة أو صدور حكم قضائي بها، الثالث تعييّن الحارس رضاءً أو قضاءً.

 

ضوابط تأميم ونزع ملكية المشروعات الاستثمارية 

 

ووفق القانون لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا دون تأخير.

 

ويوضح القانون أهمية أن تكون قيمة التعويض معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

 

كما يؤكد أنه لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائى نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائى، ولا يكون ذلك كله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

 

ويشيرالقانون إلى أنه لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على أمر قضائى أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

 

ضوابط إصدار قرارات تنظيمية 

 

كما يشير القانون  إلى عدم جواز لأي جهة إدارية إصدار قرارات إدارية أو إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.

 

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