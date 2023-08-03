التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 3-8-2023
اختتمت مؤشرات حركة التعاملات أمس على هبوط جماعى، حيث انخفضت المؤشرات نتيجة حركة التعاملات الغير كافية لليوم الثانى من أغسطس، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33 % عند مستوى 17455 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89 % عند مستوى 3505 نقاط.
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تحليل المؤشر الرئيسى EGX 30
على الرسم البيانى اليومي، انخفضت مؤشرات البورصة بتعاملات أمس الأربعاء، أول ثانى شهر أغسطس، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33 % عند مستوى 17455 نقطة.
تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70
على الرسم البياني، أغلق المؤشر بجلسة امس على وتيرة متباينة عند 3505.13 نقطة حيث تدخلت القوة البيعية بجلسة أمس لتدفع المؤشر على الانخفاض، كما جاءت وظهرت المؤشرات على الشاشة اللحظية للأسعار وايضا بحركة المؤشرات على موقع البورصة المصرية.
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