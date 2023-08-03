الخميس 03 أغسطس 2023
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حوادث

خطوات تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة للحاصلين على الثانوية الأزهرية

تقديم كلية الشرطة
تقديم كلية الشرطة لطلاب الثانوية الأزهرية، فيتو

تستقبل أكاديمية الشرطة راغبي تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2023 من الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية.

ويمكن تقديم الطلبات إلكترونيًا وأنت في منزلك، وفي إطار خدمتك في فيتو نوضح التفاصيل. 

قدم فى كلية الشرطة وانت فى البيت.. شروط واختبارات تؤهلك للانضمام إلى أكاديمية الشرطة.. ورابط مباشر للتقديم طلبات الالتحاق

فتح باب التقديم في كلية الشرطة 2023، اليوم

اختيار الخدمات الإلكترونية
الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية
تسجيل دخول
اختيار خدمات الالتحاق بأكاديمية الشرطة
إرفاق المستندات المطلوبة
إدخال البيانات الشخصية للطالب وأسرته
اختيار أحد الأيام لإجراء اختبار القدرات
طباعة نماذج البيانات التي تم إدخالها
طباعة بطاقة التردد
التوجه إلى مقر الأكاديمية الشرطة الساعة 6 صباحا في موعد الاختبار

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شروط التقديم في كلية الشرطة 2023 لطلاب الثانوية الأزهرية

أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.
 

أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، وفقًا لما يلي:
ألا يزيد السن في أول أكتوبر ٢٠٢٣ عن ٢٢ سنة ميلادية.
ألا يقل طول القامة عن ١٧٠ سم.
ألا يزيد الوزن عن (طول القامة - ٩٠).
 

أن يجتاز بنجاح الكشوف والاختبارات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.


ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

 

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