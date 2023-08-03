الخميس 03 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع سائق في اصطدام سيارة بالحاجز الخرساني بالطريق الدائري الأوسطي

جثة ؛ فيتو
جثة ؛ فيتو

لقى سائق مصرعه إثر اصطدام سيارة بالحاجز الخرسانى على الطريق الدائري الأوسطي.

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كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد حادث تصادم سيارة دوبل كابينة على الطريق الأوسطى اعلى طريق السخنة اتجاه حلوان.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام السيارة بالحاجز الخرسانى مما أسفر عن مصرع السائق ونقلت الجثة إلى مستشفى البنك الاهلى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

كما  أصيب شخص فى انقلاب موتوسيكل على طريق الاوتوستراد أمام المجزر الآلي اتجاه حلوان ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. 

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