سقوط طفل من أعلى مبنى في القاهرة الجديدة
لقى طفل مصرعه أثر سقوطه من أعلى مبنى في القاهرة الجديدة باحد المبانى الإنشائية.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بسقوط طفل من أعلى مبنى في القاهرة الجديدة الجديدة بأحد المنشأت وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.
وتبين بالفحص بأن الطفل “ حازم.م ” 10 سنوات أصيب بجروح متفرقة فى جسده وكسر بالجمجمة ونزيف فى المخ مما أسفر عن مصرعه إثر سقوطه من علو وتم نقله إلى مستشفى بدر الجامعى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يقوم رجال الشرطة بآجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة.
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