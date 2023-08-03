محمد عبد الجليل: لاعبو الزمالك عليهم التخلص من العصبية أمام النصر

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الزمالك عليهم التخلص من العصبية والتوتر أمام النصر السعودي، مشيرًا إلى أن المباراة يجب أن تكون ممتعة، وقد تشهد المفاجأة من جانب نجوم القلعة البيضاء، مشددًا على أن أوسوريو لن يغير طريقته في المباراة المرتقبة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "أوسوريو يلعب بطريقته منذ 4 أشهر ومن الصعب أن يقوم بالتغيير في لقاء النصر السعودي، وسيلعب بنفس الطريقة المعتادة".

وأضاف: "أوسوريو عليه أن يواجه النصر السعودي بتشكيل طبيعي، وأن يلعب كل لاعب في المركز، ويوجد ثنائي في وسط الملعب، لا بدَّ من اللعب بقوة وإصرار على تحقيق المكسب".

وحول انتقال عمرو وردة إلى الرجاء المغربي، علق قائلًا: "لا أعرف سر انتقاله للرجاء أمر غريب، هناك أندية مصرية أفضل من اللعب في المغرب، والرواتب في الدوري المصري أعلى من الأندية المغربية، اللاعب المغربي هو من يأتي إلى مصر، وليس العكس، انتقاله غريب جدًا، لكنه لاعب جيد ولاعب مهاري يلعب دائما على المرمى".

وأكمل: "محمد الشناوي من أفضل الحراس ويتفوق على حراس يلعبون حاليًّا في السعودية، ومن بينهم جروهي حارس اتحاد جدة السعودي".

وزاد: "الزمالك في حاجة للعب بشكل أفضل لمواجهة النصر السعودي، طريقة اللعب والتشكيل الأساسي هم مفتاح المباراة بالنسبة للفريق، على أوسوريو أن يستعد بشكل أفضل".

وتطرق للحديث عن لقاء الأهلي والمصري، وقال: "المباراة صعبة خصوصًا في ظل ضغط واجهاد لاعبي الأهلي مؤخرًا، هناك لاعبين لم تعد تستطيع أن تقدم الأداء المنتظر داخل الملعب، وهذه المرحلة تشبه ما حدث في نهايات الموسم الماضي".

وأتم: “الأهلي سيواجه صعوبات بكل تأكيد، وتوقعاتي للتشكيل محمد الشناوي، ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وعلي معلول، أليو ديانج ومروان عطية وأفشة، والشحات وتاو وكهربا”.

رحيل مرتضى منصور عن الزمالك

أعلن مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - رحيله بشكل رسمي عن أي منصب داخل جدران القلعة البيضاء بسبب المصلحة العامة، بحسب تعبيره.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “أنا من فزت بانتخابات الزمالك لأكثر من دورة ولكنني أرى بأن النادي الذي أحبه ينهار ولذلك قررت الرحيل”.

رسالة مرتضى منصور لممدوح عباس

وأضاف: “الزمالك مديون لاتحاد الكرة بمبلغ 104 ملايين جنيه”.

وتابع: "من أجل أن تحصد بطولات يجب أن يكون هناك لاعبين ومن حق جماهير الزمالك أن تفرح، ولكن أرصدة النادي محجوز عليها بسبب ممدوح عباس.

وأضاف موجها رسالته لـ ممدوح عباس:" أنا أصبحت خارج المشهد وبعيد عن النادي و"خناقتي معاك خلصت "ارفع الحجر عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك دول 100 مليون جنيه".

مرتضى منصور: أمير ابني لا يرغب في العودة

وتابع مرتضى منصور حديثه: “أمير تعاقد مع ثلاثة لاعبين ورحل عن منصبه ولا يرغب في العودة، وأحمد أيضًا يريد أن يرحل وتعاقد مع صفقة قوية لألعاب الصالات”.

مرتضى منصور: تركت في النادي 21 مليون جنيه

وقال:" الزمالك موقوف قيده بسبب نادي سبورتنج لشبونة ومستحقات أشيمبونج وأنا تركت في النادي 21 مليون جنيه يدفعوهم لمستحقات أتشيمبونج.

مرتضى منصور يكشف موقفه من عقوبة كهربا

وواصل حديثه متحدثًا عن كهربا: “لن أترك دولارًا واحدًا في غرامة كهربا أو أوافق على تقسيط الغرامة”.

وأشار إلى أن غدًا هو آخر يوم لدفع غرامة كهربا، مبينًا أنه إذا لم يدفع سيتم إيقافه رسميًّا والغرامة ستساعد الزمالك في أزماته كثيرًا.

مرتضى منصور يعاتب شيكابالا

وتابع:" كنت أريد من شيكابالا عندما يتحدث أن يكمل حديثه، ويعلن أن الأزمات التي في النادي بسبب ممدوح عباس الذي يحجز على أرصدة النادي.

انتخابات نادي الزمالك

واختتم مرتضى منصور حديثه بأن الانتخابات سوف تفتح يوم 31 أكتوبر لاختيار عناصر جديدة تقود الزمالك الفترات القادمة، قائلًا: من يريد النزول للانتخابات يتقدم.



مرتضي منصور

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة نظيره النصر السعودي غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات البطولة العربية.

تنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي غدا الخميس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

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وحقق فريق الشباب السعودي الفوز بهدف نظيف على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت على إستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وفي نفس الجولة حقق فريق النصر الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1.

وفي السطور التالية نستعرض ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية قبل الجولة الختامية في دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

النصر (4 نقاط من مبارتين) الشباب (4 نقاط من مبارتين) الزمالك (3 نقاط من مبارتين) الاتحاد المنستيري (بدون نقاط من مبارتين)

وفي الجولة الثالثة والأخيرة يواجه الشباب نظيره الاتحاد المنستيري في الجولة الختامية بينما يلاقي الزمالك فريق النصر السعودي.