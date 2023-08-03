قناع طبيعي يخفى حفر الوجه ويقلل المسام الواسعة

حفر الوجه من المشكلات التى تنتشر بين العديد من الفتيات خاصة أصحاب البشرة الدهنية، ما يؤثر على مظهر البشرة ورونقها، وتظهر حفر الوجه نتيجة المسام الواسعة وكثرة ظهور الحبوب بالبشرة.

وحفر الوجه، مشكلة تنزعج منها الفتيات كثيرا لأنها تؤثر على جمال البشرة، لذا تبحث الفتيات كثيرا عن أفضل طرق العلاج، للتخلص منها، ودائما تكون الوصفات الطبيعية هى الحل الأمثل.

قناع طبيعي يقضى على حفر الوجه

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يقضى على حفر الوجه ويقلل المسام بالبشرة.

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المكونات:-

ملعقة جل بذور كتان

نصف ملعقة بذور كتان مطحون

ملعقة زبادى

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط جيدا حتى يتجانسوا معا.

نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية، ونتركه على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل البشرة بعدها ونجففها ونرطبها.

نكرر القناع من مرتين إلى ثلاث مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

ولعمل جل بذور الكتان فى المنزل ناخذ ملعقة بذور كتان ونضيفها لكوب ماء، ونتركها على النار الهادئة تغلى حتى تتحول إلى جل، ثم نصفيها وهى ساخنة ونترك الحل يبرد ويكون جاهز للاستخدام.

حفر الوجه، فيتو

حافظى على البشرة وجمالها بهذه الطريقة

وللعناية بالبشرة، يجب أولا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.