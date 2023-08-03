يوفنتوس يتقدم على ريال مدريد 1/2 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس الإيطالي على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي تجمعهما في الولايات المتحدة في الجولة التحضيرية للفريقين استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

أهداف الشوط الأول

تقدم مويس كين لاعب اليوفي بالهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 1، وعزز النتيجة تيموثي وياه في الدقيقة 20 واستطاع البرازيلي فينسيوس جونيور من تقليص الفارق لريال مدريد محرزا هدف في الدقيقة 38 من تمريرة لتوني كروس لينتهي الشوط الأول بتقدم السيدة العجوز علي الملكي 2 / 1.

وأعلن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تشكيل فريقه ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس وديا خلال فترة الإعداد التي يقوم بها الفريقين في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد.

وجاء تشكيل ريال مدريد علي النحو التالي:

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: ناتشو، روديجير، فاسكيز، فران جارسيا

خط الوسط: كروس، مودريتش، بيلينجهام، كامفينجا

خط الهجوم: خوسيلو، فينسيوس

رغبة مبابي

وكشفت تقارير صحفية موعد تقديم ريال مدريد عرضه الرسمي للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم المقبل، علما بأنه رفض تفعيل بند التمديد في عقده حتى صيف 2025.

ويرغب باريس سان جيرمان في بيع مبابي قبل بداية الموسم الجديد، من أجل تحقيق استفادة مالية.

ووفقا لـ"راديو ماركا" الإسباني، سيقدم ريال مدريد عرضه الرسمي لضم كيليان مبابي في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأوضح أن الريال ينوي الانتظار حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو، معتمدا على رغبة مبابي في اللعب للميرنجي، حتى يجبر سان جيرمان على قبول عرضه، وعدم الدخول في مجال للتفاوض من أجل زيادة السعر.

وكان ريال مدريد قريبا جدا من ضم مبابي مجانا في الصيف الماضي، قبل أن يقرر اللاعب فجأة تجديد عقده مع باريس لمدة موسمين.

مدة غياب أردا جولر عن ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد بالفعل تعرض اللاعب لإصابة في الركبة لكن دون الكشف عن تفاصيل مدة غيابه.

وحسب صحيفة آس الإسبانية، سيغيب أردا جولر عن ريال مدريد لمدة شهرين، ما يعني غيابه عن عددا مهما من المباريات الرسمية للفريق مطلع الموسم على المستويين المحلي والأوروبي.

ويخوض ريال مدريد مباريات ودية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حقق الفوز على مانشستر يونايتد وميلان قبل أن يخسر الكلاسيكو الودي أمام برشلونة بثلاثة أهداف دون رد.

وانتظرت جماهير ريال مدريد رؤية جولر على العشب لكن الأمر قد تأجل بسبب الإصابة.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد تحدث عن جودة أردا جولر وأهميته للفريق، وهو ما أكده توني كروس أيضا الذي شدد على ذكاء وأهمية الصفقة لمستقبل النادي.

وربما تتأثر فرص جولر في المشاركة بشكل منتظم مع ريال مدريد بتلك الإصابة خاصة في ظل غيابه عن أغلب فترة التحضير وجميع المباريات الودية.