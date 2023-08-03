محافظ بني سويف يأمر بإخلاء منزل انهار جزئيا وتسبب في مصرع شخصين

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإخلاء منزل مكون من 3 طوابق بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف بعد سقوط سقف الطابق الأخير على أسرة مما تسبب في مصرع شخصين، فأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثتيهما وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكلف المحافظ علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بإعداد تقرير عاجل حول أسباب سقوط سقف المنزل على الأسرة التي تقيم فيه.

وكانت محافظة بني سويف شهدت انهيارًا جزئيًّا لعقار مكون من 3 طوابق بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر، شمال المحافظة، ما أدى لوفاة شابين أحدهما صاحب المنزل والآخر «سباك» أثناء قيامهما بأعمال تركيب أدوات صحية بالطابق الثاني للمنزل.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وقوة من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة «خلف أحمد سيد سيد» 23 عامًا، صاحب المنزل، بموقع الحادث، بينما تبني إصابة «جابر أشرف جابر» 21 عامًا، سباك، بتوقف بعضلة القلب، وجرى نقله إلى مستشفى بنى سويف الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة اثناء محاولة إسعافه.

وتم إيداع جثتي المتوفيين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت باستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن.

وقال على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر «إنه في يوم الثلاثاء 1 أغسطس وفي تمام الساعة السابعة وبناء على البلاغ الوارد من غرفة العمليات بانهيار جزء من منزل مكون من ثلاث طوابق بقريه بني عدي مركز ناصر ببني سويف وعلى الفور انتقلت إلى موقع الحادث مع مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر. ومدير تنظيم الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ورئيس قسم التنظيم بالوحدة القروية بقرية بني عدي.

وقد تبين من المعاينة الظاهرية أن المبنى عبارة عن كتلة سكنية قديمة مملوك للمواطن محمد أحمد سيد بمنطقة طه شحاتة بقرية بني عدي والمنزل عبارة عن دور ارضى ودورين علويين والمبنى عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خشبية على كامل مسطح المنزل ومساحته 80 مترًا. وتبين للجنة المشكلة أثناء المعاينة سقوط سقف إحدى الغرف بالمبنى بالدور الثاني الأخير على الدور الثاني.

وأضاف رئيس المدينة أنه أثناء معاينة موقع الحادث تبين وجود كميات كبيرة من الرمل المستخدمة في تغطية الأسقف موضوع عليها طبقة سميكة من المونة الأسمنتية والمستخدمة لتركيب سيراميك هذه الأسقف.

وكان محمد ماهر رئيس النيابة الإدارية أمر، استدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر للمثول للتحقيق بجلسة باكر الخميس، وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتنبيه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر لمتابعة إجراءات إخلاء العقار حرصًا على سلامة الأرواح.

وأجرت نيابة ناصر الإدارية، معاينةً لموقع الانهيار الجزئي للمنزل الكائن بقرية بني عدي، التابعة لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، الذي انهار سقف إحدى غرفه مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، مما أسفر عن مصرع شخصين.

حيث كلف المستشار هاني ظريف مدير نيابة ناصر الإدارية، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشار مصطفى فريد الوكيل العام، ومحمد ماهر- رئيس النيابة، ومحمود إبراهيم- وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة، وبصحبتهم كلٍ من: نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ورئيس الوحدة المحلية لقرية بني عدي، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير ورئيس التنظيم بالوحدة.

وتبين من المعاينة أن العقار ضمن الكتلة السكنية القديمة، جرى بناؤه منذ فترة زمنية طويلة على مساحة 80 مترًا دون ترخيص، ومكون من ثلاثة طوابق، وأنه حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الثلاثاء، سقط سقف إحدى الغرف بالدور الثاني العلوي، وترتب على ذلك انهيار سقف الدورين الأول علوي، والأرضي أسفل الغرفة ذاتها، مما أسفر عن وفاة مواطنين بسن 21، 24 عامًا.