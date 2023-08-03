الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف يأمر بإخلاء منزل انهار جزئيا وتسبب في مصرع شخصين

المنزل المنهار ببني
المنزل المنهار ببني سويف، فيتو

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإخلاء منزل مكون من 3 طوابق بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف بعد سقوط سقف الطابق الأخير على أسرة مما تسبب في مصرع شخصين، فأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثتيهما وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكلف المحافظ علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بإعداد تقرير عاجل حول أسباب سقوط سقف المنزل على الأسرة التي تقيم فيه.

 

وكانت محافظة بني سويف شهدت انهيارًا جزئيًّا لعقار مكون من 3 طوابق بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر، شمال المحافظة، ما أدى لوفاة شابين أحدهما صاحب المنزل والآخر «سباك» أثناء قيامهما بأعمال تركيب أدوات صحية بالطابق الثاني للمنزل.

Advertisements

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وقوة من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة «خلف أحمد سيد سيد» 23 عامًا، صاحب المنزل، بموقع الحادث، بينما تبني إصابة «جابر أشرف جابر» 21 عامًا، سباك، بتوقف بعضلة القلب، وجرى نقله إلى مستشفى بنى سويف الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة اثناء محاولة إسعافه.

 

وتم إيداع جثتي المتوفيين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت باستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن.

 

وقال على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر «إنه في يوم الثلاثاء 1 أغسطس وفي تمام الساعة السابعة وبناء على البلاغ الوارد من غرفة العمليات بانهيار جزء من منزل مكون من ثلاث طوابق بقريه بني عدي مركز ناصر ببني سويف وعلى الفور انتقلت إلى موقع الحادث مع مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر. ومدير تنظيم الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ورئيس قسم التنظيم بالوحدة القروية بقرية بني عدي.

 

وقد تبين من المعاينة الظاهرية أن المبنى عبارة عن كتلة سكنية قديمة مملوك للمواطن محمد أحمد سيد بمنطقة طه شحاتة بقرية بني عدي والمنزل عبارة عن دور ارضى ودورين علويين والمبنى عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خشبية على كامل مسطح المنزل ومساحته 80 مترًا. وتبين للجنة المشكلة أثناء المعاينة سقوط سقف إحدى الغرف بالمبنى بالدور الثاني الأخير على الدور الثاني.

 

وأضاف رئيس المدينة أنه أثناء معاينة موقع الحادث تبين وجود كميات كبيرة من الرمل المستخدمة في تغطية الأسقف موضوع عليها طبقة سميكة من المونة الأسمنتية والمستخدمة لتركيب سيراميك هذه الأسقف.

 

وكان محمد ماهر رئيس النيابة الإدارية أمر، استدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر للمثول للتحقيق بجلسة باكر الخميس، وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتنبيه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر لمتابعة إجراءات إخلاء العقار حرصًا على سلامة الأرواح.

 

وأجرت نيابة ناصر الإدارية، معاينةً لموقع الانهيار الجزئي للمنزل الكائن بقرية بني عدي، التابعة لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، الذي انهار سقف إحدى غرفه مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، مما أسفر عن مصرع شخصين.

 

حيث كلف المستشار هاني ظريف مدير نيابة ناصر الإدارية، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشار مصطفى فريد الوكيل العام، ومحمد ماهر- رئيس النيابة، ومحمود إبراهيم- وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة، وبصحبتهم كلٍ من: نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ورئيس الوحدة المحلية لقرية بني عدي، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير ورئيس التنظيم بالوحدة.

 

وتبين من المعاينة أن العقار ضمن الكتلة السكنية القديمة، جرى بناؤه منذ فترة زمنية طويلة على مساحة 80 مترًا دون ترخيص، ومكون من ثلاثة طوابق، وأنه حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الثلاثاء، سقط سقف إحدى الغرف بالدور الثاني العلوي، وترتب على ذلك انهيار سقف الدورين الأول علوي، والأرضي أسفل الغرفة ذاتها، مما أسفر عن وفاة مواطنين بسن 21، 24 عامًا.

 

النيابة الإدارية تعاين العقارالمنهار ببني سويف

مصرع شابين في انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم جامعة بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

إصابة 7 من أسرة واحدة بعد انقلاب سيارتهم ببني سويف

حركة تنقلات رؤساء المباحث وضباط الشرطة بمديرية أمن بني سويف

مصرع شابين في انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق ببني سويف

أول الجمهورية في الثانوية العامة لمدارس STEM من بني سويف: السر في القرآن ودعاء الوالدين ونفسي أكون دكتور

ترشيدًا للكهرباء، تحويل مبنى تعليم بني سويف للعمل بالطاقة الشمسية

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف التفتيش على الوحدات المحلية ومديريات الخدمات

محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني للإعدادية ونقل التعليم الفني

تشييع جثمان شقيقتين ضحيتي حادث انقلاب سيارة بطريق بني سويف - الفيوم

الأكثر قراءة

التظلمات تخفف عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وهذا موقف أزمة الشحات والشيبي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

كواليس إقالة أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

مصرع شقيقين داخل شقة في الساحل

أخبار مصر: حسم سعر الفائدة، رحيل مرتضى عن الزمالك ورد من ممدوح عباس، بن شرقي يفاجئ الأهلي، مقتل سيدة بالمنوفية بطريقة نيرة أشرف

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

كشف ملابسات قيام مسجل خطر بسكب البنزين في أحد شوارع مصر الجديدة

Advertisements

منوعات

المزيد

منصة "إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

اكتشاف جديد يقلب البشرية، مادة توصيل للكهرباء من حرارة الغرفة يثير الجدل

أوكسفام: غالبية عمل المرأة بلا أجر

علماء يعثرون على حفرية لحيوان ضخم في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس داخل الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الخميس، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف بالرأس في كرة القدم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها، أستاذ فقه يحسم الجدل

من بينها المظلوم والمحروقي وغراب، طرائف وغرائب الأضرحة في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية