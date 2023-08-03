الخميس 03 أغسطس 2023
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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب سقط من الطابق السادس بالعمرانية

التصريح بدفن جثة،
التصريح بدفن جثة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب سقط من الطابق السادس لعقار سكني بـ منطقة العمرانية، وتبين أن الشاب لقي مصرعه إثر اختلال توازنه وسقوطه من شرفة البلكونة.


وأضافت التحريات، أن الشاب فارق الحياة عقب سقوطه من الطابق السادس لعقار سكني، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

 

مصرع شخص في العمرانية

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

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وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

 

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وكشفت التحريات الأولية أن الضحية سقط من شرفة شقة بالطابق السادس فى ظروف غامضة، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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