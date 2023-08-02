الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تفريغ الكاميرات في محيط سقوط شخص من الطابق السادس بالعمرانية

سقوط شخص، فيتو
سقوط شخص، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ الكاميرات في محيط عقار شخص فى العقد الرابع من عمره لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس لعقار سكني في منطقة العمرانية، للتعرف على هوية المترددين عليه، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

مصرع شخص فى العمرانية 

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

Advertisements

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية سقط من شرفة شقة بالطابق السادس فى ظروف غامضة، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

انتحار فتاة بأوسيم

وفي حادث آخر، أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة فتاة أقدمت على الانتحار بشنق نفسها داخل شقتها في منطقة أوسيم علي الطب الشرعي، للتعرف على ملابسات الحادث، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة  مشنوقة داخل شقتها بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على فتاة معلقة ومشنوقة في سقف غرفة نومها، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفاة أقدمت على الانتحار، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعاراللحوم ، أسعارالدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبارالسياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوريالمصري، دوري أبطالأوروبا، دوريأبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقلالحصري لـ أخبارالفن والعديد منالأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مصرع شخص فى العمرانية نيابة الجيزة قسم شرطة العمرانية أخبارالحوداث العمرانية

مواد متعلقة

قرار من النيابة في واقعة مصرع فتاة شنقا بأوسيم

تغريم مدير نادي بيراميدز 3 ملايين جنيه بسبب محمد صلاح

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق بإمبابة

حيثيات الحكم على 41 متهما بالمؤبد بتهمة القتل وإثارة الشغب

إحالة المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه للمحاكمة الجنائية

عرض جثة فتاة تخلصت من حياتها في أوسيم على الطب الشرعي

قرار جديد من النيابة في حادث قتل شخص على يد صديقه ببولاق الدكرور

استدعاء أسرة فتاة أقدمت على شنق نفسها للاستماع لأقوالهم بأوسيم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

انهيار وحضن فتاة لـ محمد رمضان يثير الغضب، والنشطاء: طلبت يعالج ابنها (فيديو)

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

أخبار مصر: التعليم ترد على طالبة الـ 4% بالثانوية العامة، إقالة رئيسة حكومة تونس، مفاجأة عن قتلة الشاب المصري بإيطاليا

قرار جديد بواقعة العثور على جثة سيدة قطرية داخل منزلها بالقاهرة الجديدة

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية