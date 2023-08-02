تفريغ الكاميرات في محيط سقوط شخص من الطابق السادس بالعمرانية

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ الكاميرات في محيط عقار شخص فى العقد الرابع من عمره لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس لعقار سكني في منطقة العمرانية، للتعرف على هوية المترددين عليه، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع شخص فى العمرانية

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية سقط من شرفة شقة بالطابق السادس فى ظروف غامضة، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتحار فتاة بأوسيم

وفي حادث آخر، أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة فتاة أقدمت على الانتحار بشنق نفسها داخل شقتها في منطقة أوسيم علي الطب الشرعي، للتعرف على ملابسات الحادث، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة مشنوقة داخل شقتها بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على فتاة معلقة ومشنوقة في سقف غرفة نومها، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفاة أقدمت على الانتحار، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.