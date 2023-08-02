الأربعاء 02 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

شاهد أغنية عاش لأحمد السعدني ومحمد جمعة من مسلسل سيب وأنا أسيب (فيديو)

أحمد السعدني، فيتو
أحمد السعدني، فيتو

مسلسل سيب وأنا أسيب، نشرت منصة شاهد أغنية عاش التي غناها أحمد السعدني بصحبة محمد جمعة خلال أحداث الحلقة ٤ من مسلسل سيب وأنا أسيب. 

مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٤

شهدت مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٤ في فقرة العودة إلى الماضي حينما كان إبراهيم يعد منزل الزوجية مع نبيلة، وتتلقى الأخيرة رسالة تفيد بقبولها في مسابقة تصميم الأزياء وتشعر بسعادة غامرة.

 

أحداث سيب وأنا أسيب الحلقة ٤

وبالعودة إلى الماضي في مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٤، يجبر إبراهيم زوجته بيلا على إخبار كارلوس بأمر زواجها ولكنها تواصل كذبها على كارلوس، وعلى مستوى العمل تنصح سماح صديقتها بيلا بالعودة إلى العمل خاصة أنها سيتم تكريمها في مهرجان سيقام في مدينة الإسكندرية كأكثر الشخصيات المؤثرة بالشرق الأوسط، وتعود إلى جمهورها وتتحدث إليهم في “لايف” وتلقي التحية في مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٤على كارلوس فيستشيط ابراهيم غضبًا.

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ويواصل الثنائي إبراهيم وبيلا الانتقام من بعضهما البعض فتحرق بيلا شاشة تليفزيون إبراهيم خلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٤ فيحضر إبراهيم فتاة ليل إلى المنزل ولكن بيلا تفسد خطته بظهورها في صورة الحامل، وفي الأخير وخلال مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة ٤ تأتي والدة بيلا في محاولة منها لإقناع إبراهيم بترك بيلا وتمنحه المهر الذي دفعه ولكنه يرفض رفض قاطع.

 

عدد حلقات مسلسل سيب وأنا أسيب

يتابع مسلسل سيب وأنا أسيب قطاع كبير من الجمهور من عشاق المسلسلات الخفيفة والرومانسية.

ويبحث المتابعون عن عدد حلقات مسلسل سيب وأنا اسيب، للتأكد إن كان ينتمي إلى المسلسلات القصيرة أو الطويلة.

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