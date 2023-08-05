أفضل الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، لفقدان الوزن بشكل صحي

أفضل الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، لفقدان الوزن، هو ما يبحث عنه كل من يعاني من الوزن الزائد، وذلك لأن الفواكه هي أفضل الأطعمة التي يمكنها أن تمد الجسم بمختلف المغذيات، دون الخوف من زيادة الوزن، فيمكن تناول الفاكهة كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى أطباق مثل سلطة الفاكهة والعصائر وغيرها لزيادة قيمتها الغذائية، مع عدم الخوف من زيادة الوزن، كما أن الفواكه غنية بالألياف، مما يساعدك في الشعور بالشبع.

أكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن العديد من الفواكه غنية بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد في حماية جسمك من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، والتي يمكنها المساعدة في إنقاص الوزن، وتقليل الدهون بالحسم، فعلى سبيل المثال، الأنثوسيانين يعد أحد مضادات الأكسدة التي تقلل الدهون في الجسم، وتتواجد في العديد من الفواكه.

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أهمية الفواكه في إنقاص الوزن

أضافت الدكتورة لورا، أن الفاكهة تعد جزءًا مهمًّا من النظام الغذائي الصحي، خاصة أثناء إنقاص الوزن، وذلك لعدة أسباب، تستعرضها في السطور التالية:

غنية بالألياف:

الفواكه غنية بالألياف، مما يساعدك في الشعور بالشبع لفترة طويلة. والألياف تحافظ على الشهية، وتساعدك هذه المغذيات في تناول كميات أقل بشكل عام، وتقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها دون الشعور بالحرمان أو الجوع.

غنية بالمغذيات:

الفواكه مليئة بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الهامة الأخرى التي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح، هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على الصحة جيدة، ويمكن أن تساعد أيضًا في إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي.

متعددة الاستخدامات:

الفواكه متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق ويمكن إضافتها إلى مجموعة متنوعة من الأطباق، من السلطات إلى العصائر إلى الحلويات. أفضل طريقة للحصول على الفاكهة هو تناولها نيئة، دون عصر.

أفضل فواكه تنقص الوزن

فواكه لإنقاص الوزن

وأضافت أخصائية التغذية، أن هناك مجموعة فواكه يمكنها ان تساعد في إنقاص الوزن بشكل أفضل؛ لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

العنب البري:

يحتوي هذا التوت اللذيذ على مضادات أكسدة وفيرة، وخاصة الأنثوسيانين، مما يمنحه لونه الأزرق المميز. فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى، وقد أظهرت الدراسات أن تناول التوت الأزرق بانتظام يساعد في إنقاص الوزن. أيضًا.

الفراولة:

تسمى الفراولة بفاكهة الرشاقة، فسعراتها الحرارية منحفصة، وكذلك نسبة السكر بها، إلى جانب انها تحتوي على مضادات اكسدة قوية، مثل حمض الإيلاجيك والأنثوسيانين، إلى جانب فيتامين C.

التوت:

يعتبر التوت أيضًا مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين سي وحمض الإيلاجيك.

الرمان:

الرمان له خصائص قوية مضادة للشيخوخة بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. هناك فئة من مضادات الأكسدة تسمى بوليفينول، والتي تحمي من الالتهابات أيضًا.

الكريز:

هذه الفاكهة الحلوة واللاذعة هي مصدر جيد لمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين والكيرسيتين، التي تساعد في مكافحة الالتهاب وتحسين صحة القلب كذلك.

التفاح الأحمر:

يعتبر التفاح مصدرًا كبيرًا لمضادات الأكسدة، وخاصة الفلافونويد، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب والوقاية من الأمراض المزمنة. يساعدك المحتوى العالي من الألياف أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول.

فواكه تنقص الوزن

البرقوق:

البرقوق غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين K والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة. كما أنه غني بالبوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الأضرار الخلوية التي تسببها الجذور الحرة. كما أنها تحتوي على الكاروتينات، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي تعطي الفواكه والخضروات ألوانها الزاهية.يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في دعم الصحة العامة وفقدان الوزن عن طريق تقليل الالتهابات في الجسم، والتي يمكن أن تسهم في زيادة الوزن.