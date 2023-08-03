تحليات مسائية سريعة التحضير وبأقل التكاليف

تحليات مسائية سريعة التحضير، من الوصفات التي تبحث عنها كل ست بيت، ففي هذا الجو الحار، ومع نهاية اليوم يبحث الجميع عن أكلة خفيفة ولذيذة الطعم، مع كوب من العصير المثلج، أو كوب من الشاي، وكثيرًا ما تبحث ست البيت، عن وصفة لتحلية مسائية، غير مكلفة، وكذلك سريعة التحضير.

ويقدم الشيف أحمد جمعه، وصفات تحليات مسائية سريعة التحضير، وغير مكلفة، يمكن لكل ست بيت أن تصنعها بكل سهولة، ونتيجتها مذهلة، وطعمها سيخطف عقول كل أفراد الأسرة، خاصة الأطفال الصغار

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تحلية الكريمة بالشوكولاتة

تحلية سريعة بالكريمة

المقادير

للطبقة البيضاء

2 ونصف كوب حليب سائل

- 4 ملعقة سكر

- ملعقة نشا الذرة

- ملعقة طعام فانيلا

- نصف ظرف دريم ويب كريم خفق أو كريم شانتي

1 ملعقة كاسترد (اختیاری)

طبقة الشوكولاتة

2 ونصف كوب حليب سائل

- 3 ملعقة سكر

3 ملعقة طعام نشا الذرة

- ملعقة فانيلا

قطع شوكلاته

1 ملعقة كاكاو - نصف كوب دريم ويب ( كريمة خفق

الطريقة

1 للطبقة البيضاء: في قدر على النار نضيف الحليب، ونترك القليل منه جانبا، ونضيف الفانيلا والسكر ونحركه ونتركه يغلي

2 نخلط النشا مع الحليب المتبقي ثم نضيف بالتدريج مع التحريك المستمر حتى يتكتف ثم نضيف الدريم ويب

3 لطبقة الشوكلاتة نفس طريقة الطبقة البيضاء، ثم نضيف الكاكاو ومكعبات الشيكولاتة قبل خليط النشا

4 نصب الخليطين في الأكواب بسهولة

5. ثم نضعها بالأكواب على شكل طبقات

6. نزين بالشيكولاتة المبشورة وبودرة الكاكاو

وبالهنا والشفا

تحلية الشيكولاتة السهلة

تحلية الشوكولاتة السريعة

المكونات

٤ كوب حليب

ملعقة كبيرة كاكاو

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة من السكر ( حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة زبدة

مكعبات الشيكولاتة الشوكولاتة ( حسب الرغبة)

2 ملعقة بودرة كريمة مخفوقة (كريم شانتي )

1 ملعقة كبيرة فانيليا

٢ كوب ماء

مجروش الشيكولاتة للزينة

الطريقة

في كسرولة نضيف الحليب والسكر والكاكاو، ونخلط كل المكونات كلها جيدا، ونخلط المكونات جيدًا حتى تختفي التكثلات.

بعدها نرفع الكسرولة على النار، ونستمر في التحريك حتى يثقل المزيج ويصبح سلس وناعم. ندوب النشا في كوب ماء ثم نضيفة للمكون ونضيف بودرة الكريمة

بعدها نبعده عن النار، ونضيف مكعبات الزبدة والشكولاتة الداكنة ونحركها حتى تذوب الشكولاتة.

نمزج كل المكونات حتى تصبح متجانسة، ثم نترك المزيج يبرد على درجة حرارة الغرفة ونأخذ أكواب التقديم نضع فيها شريحة من الكيك أو البسكويت، حتى يصبح قوام الحلى ناعم وسلس بعدها نسكبه في أكواب التقديم ثم نزينه بالشوكولاتة المبشورة ويقدم باردا.