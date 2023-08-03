الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

تحليات مسائية سريعة التحضير وبأقل التكاليف

تحليات سريعة، فيتو
تحليات سريعة، فيتو

تحليات مسائية سريعة التحضير، من الوصفات التي تبحث عنها كل ست بيت، ففي هذا الجو الحار، ومع نهاية اليوم يبحث الجميع عن أكلة خفيفة ولذيذة الطعم، مع كوب من العصير المثلج، أو كوب من الشاي، وكثيرًا ما تبحث ست البيت، عن وصفة لتحلية مسائية، غير مكلفة، وكذلك سريعة التحضير.

 

ويقدم الشيف أحمد جمعه، وصفات تحليات مسائية سريعة التحضير، وغير مكلفة، يمكن لكل ست بيت أن تصنعها بكل سهولة، ونتيجتها مذهلة، وطعمها سيخطف عقول كل أفراد الأسرة، خاصة الأطفال الصغار

Advertisements

 

تحلية الكريمة بالشوكولاتة

تحلية سريعة بالكريمة

المقادير

للطبقة البيضاء

2 ونصف كوب حليب سائل

- 4 ملعقة سكر

- ملعقة نشا الذرة

- ملعقة طعام فانيلا

- نصف ظرف دريم ويب كريم خفق أو كريم شانتي

1 ملعقة كاسترد (اختیاری)

 

طبقة الشوكولاتة

 

2 ونصف كوب حليب سائل

- 3 ملعقة سكر

3 ملعقة طعام نشا الذرة

- ملعقة فانيلا

قطع شوكلاته

1 ملعقة كاكاو - نصف كوب دريم ويب ( كريمة خفق

 

الطريقة

 

1 للطبقة البيضاء: في قدر على النار نضيف الحليب، ونترك القليل منه جانبا، ونضيف الفانيلا والسكر ونحركه ونتركه يغلي

 2 نخلط النشا مع الحليب المتبقي ثم نضيف بالتدريج مع التحريك المستمر حتى يتكتف ثم نضيف الدريم ويب

 3 لطبقة الشوكلاتة نفس طريقة الطبقة البيضاء، ثم نضيف الكاكاو ومكعبات الشيكولاتة قبل خليط النشا

4 نصب الخليطين في الأكواب بسهولة

 5. ثم نضعها بالأكواب على شكل طبقات

 6. نزين بالشيكولاتة المبشورة وبودرة الكاكاو

وبالهنا والشفا

 

تحلية الشيكولاتة السهلة

تحلية الشوكولاتة السريعة

المكونات

 

٤ كوب حليب

ملعقة كبيرة كاكاو

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة من السكر ( حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة زبدة

مكعبات الشيكولاتة الشوكولاتة ( حسب الرغبة)

 2 ملعقة بودرة كريمة مخفوقة (كريم شانتي )

1 ملعقة كبيرة فانيليا

٢ كوب ماء

مجروش الشيكولاتة للزينة

 

الطريقة

 

في كسرولة نضيف الحليب والسكر والكاكاو، ونخلط كل المكونات كلها جيدا، ونخلط المكونات جيدًا حتى تختفي التكثلات.

بعدها نرفع الكسرولة على النار، ونستمر في التحريك حتى يثقل المزيج ويصبح سلس وناعم. ندوب النشا في كوب ماء ثم نضيفة للمكون ونضيف بودرة الكريمة

بعدها نبعده عن النار، ونضيف مكعبات الزبدة والشكولاتة الداكنة ونحركها حتى تذوب الشكولاتة.

 نمزج كل المكونات حتى تصبح متجانسة، ثم نترك المزيج يبرد على درجة حرارة الغرفة ونأخذ أكواب التقديم نضع فيها شريحة من الكيك أو البسكويت، حتى يصبح قوام الحلى ناعم وسلس بعدها نسكبه في أكواب التقديم ثم نزينه بالشوكولاتة المبشورة ويقدم باردا.

طريقة عمل خلية النحل، تحلية مميزة ومختلفة اصنعيها لأفراد أسرتك

طريقة عمل المهلبية، ألذ وأسرع تحلية وبأقل التكاليف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تحلية سريعة تحليات سريعة حلى سريعة تحلية بالكريمة تحلية بالشوكولاتة

مواد متعلقة

طريقة عمل البليلة، أكلة سريعة وقيمتها الغذائية عالية

طريقة عمل الكيكة العادية بثلاث بيضات، توفيرا للميزانية

الأكثر قراءة

التظلمات تخفف عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وهذا موقف أزمة الشحات والشيبي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

مصرع شقيقين داخل شقة في الساحل

كواليس إقالة أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

أخبار مصر: حسم سعر الفائدة، رحيل مرتضى عن الزمالك ورد من ممدوح عباس، بن شرقي يفاجئ الأهلي، مقتل سيدة بالمنوفية بطريقة نيرة أشرف

كشف ملابسات قيام مسجل خطر بسكب البنزين في أحد شوارع مصر الجديدة

البطولة العربية، ماني يبلغ مدرب النصر السعودي موقفه من اللعب ضد الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

منصة "إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

اكتشاف جديد يقلب البشرية، مادة توصيل للكهرباء من حرارة الغرفة يثير الجدل

أوكسفام: غالبية عمل المرأة بلا أجر

علماء يعثرون على حفرية لحيوان ضخم في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس داخل الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الخميس، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف بالرأس في كرة القدم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها، أستاذ فقه يحسم الجدل

من بينها المظلوم والمحروقي وغراب، طرائف وغرائب الأضرحة في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية