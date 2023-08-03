73 جهة طبية تتحمل فيها نقابة المحامين تكلفة العلاج بالكامل

علاج المحامين، أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، عن مجموعة من الجهات الطبية في كافة التخصصات بجميع أنحاء الجمهورية، التي تتحمل النقابة قيمة العلاج بها كاملة، وذلك ضمن الحد الأقصى للمحامي فقط، فيما يخص الحجز والعمليات.

توزيع المستشفيات المجانية في المحافظات

و نشرت النقابة كشفًا بأسماء وعناوين الجهات الطبية مع المحافظة التابعة لها، حيث يتبين أن محافظة القاهرة تشتمل على 18 جهة طبية، و8 جهات بأسيوط، و5 جهات بكل من الإسكندرية والمنوفية، و4 بالإسماعيلية، و3 جهات بكل من الدقهلية والمنيا وسوهاج.

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مستشفيات تتحمل فيها المحامين تكلفة علاج أعضائها، فيتو

٧٣ جهة طبية لعلاج المحامين بالمجان

كما تشمل أسوان، وجهتين بكل من محافظات الغربية وكفر الشيخ ودمياط وقنا، إضافة إلى جهة بكل من محافظات بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وبني سويف، الشرقية، والفيوم، والقليوبية، ومرسى مطروح.

٧٣ جهة لعلاج المحامين، فيتو

مستشفيات المحامين في الجمهورية، فيتو

٧ قرارات لتطوير مشروع علاج المحامين

ويذكر أن مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام اتخذوا عدة قرارات لتطوير مشروع العلاج ومنها:

أولًا: تتحمل النقابة العامة كامل تكلفة علاج المحامي في المستشفيات الحكومية والتعليمية والجامعية المبينة بالجدول الذي سيتم إرفاقه بهذا القرار .



ثانيًا :عدم فرض أية زيادة من أي نوع على رسوم الاشتراك في مشروع علاج المحامي أو الأسرة.

زياد الحد الأقصى لعمليات القلب

ثالثًا: تقرر زيادة مساهمة النقابة العامة في علاج المحامين وأسرهم على النحو التالي:



1- عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف.



2- علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف.



3- التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه .



4- القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.



5- الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف.



6- زيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.



7- زيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف.



8- زيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف.



رابعًا: في حالات الحوادث الثابتة بموجب مستندات رسمية ؛ يسمح بتقديم خدمة العلاج للمحامي لما أصابه من جراء الحادث حتى ولو لم يكن مشتركًا في مشروع العلاج .



خامسًا: يتم تخصيص موظف بالنقابة العامة للمساعدة في إجراءات العلاج على نفقة الدولة لمرضى السرطان وذلك لمن يتجاوز الحد الأقصى لسقف علاجه من المحامين.



سادسًـا: تحــددت مواعيد الاشتراك في مشروع العــلاج خــلال الفترة من أول ينايـر وحتى نهــاية مارس 2023 وعلى السادة المحامين الالتزام بمواعيد الاشتراك التي تتحدد بناء عليها الحسابات الاكتوارية لتمويل مشروع العلاج.

تجديد اشتراك مشروع العلاج من الفرعيات

سابعًـا: تقرر أن يكون تقديم خدمات سداد الاشتراكات السنوية واشتراكات العلاج وطباعة واستلام بطاقات عضوية النقابة ومشروع العلاج من خلال المنظومة الإلكترونية الشبكية وذلك بمقار النقابات الفرعية.