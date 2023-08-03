حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة مشغولات ذهبية في المنيا

أمرت النيابة بمحافظة المنيا بحبس 4 أشخاص على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة كميات كبيرة من محل مشغولات ذهبية من محل لتجارة المصوغات الذهبية في المنيا.

أقدمت أسرة من 4 أشخاص على سرقة كميات كبيرة من محل مشغولات ذهبية في المنيا بعد التعدي على أحد العاملين به وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.

سرقة محل مصوغات ذهبية في المنيا

تلقى مركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا بلاغًا من عامل بمحل لتجارة المصوغات الذهبية، مقيم بدائرة المركز بأنه أثناء وجوده بالمحل عمله، حضر إليه “شخصان، وسيدة” وطلبوا منه شراء بعض المصوغات الذهبية وعقب قيامه بإحضارها غافلوه وقاموا بالتعدي عليه بالضرب حتى أفقدوه الوعي وسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية.

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وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة أحد الأشخاص وزوجته ونجله وكريمته - مقيمون بدائرة المركز، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

