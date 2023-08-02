انهيار وحضن فتاة لـ محمد رمضان يثير الغضب، والنشطاء: طلبت يعالج ابنها (فيديو)

محمد رمضان، أثار مقطع فيديو لانهيار فتاة وصراخها عند مشاهدة الفنان محمد رمضان، حالة من الاستياء والرفض لدى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تعجبوا من تصرف الفتاة التي كانت تصرخ بشدة، ما دفع الناس للتكهن بأن الفتاة وقع لها حادث أليم.

انهيار وحضن فتاة لمحمد رمضان وسط الجموع



مشهد محمد رمضان وسط الجموع، أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد "ع الزيرو"، أثار جنون فتاة، ما دفعها لإطلاق الصرخات لاختراق الصفوف، وكانت تنادي "يا محمد"، وفور أن شقت الصفوف ووجدت محمد رمضان لم تتمالك نفسها عندما سألها رمضان "مالك فيه أيه"، وأخذت تبكي وتحتضنه.

أثار انهيار وصراخ الفتاة واحتضانها للفنان محمد رمضان، حالة من التعجب ورفض لدي بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ذكر آخرون أن الفتاة كانت تطلب من محمد رمضان أن يساعدها في شفاء ابنها.

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غضب من انهيار فتاة وحضن محمد رمضان لها



وبتعجب علقت إيمي عبد الرحمن على مشهد صراخ الفتاة الهيستيري قائلة: " افتكرتها جابت 52% في نتيجة الثانوية العامة.. دا اسمه قلة تربية"

ورد محمد الزغبي السلمي "لاتصدق فالأمر فقط لاظهار صورة معينة عن الفنان..."

وقال أيمن عزيز: "لو قابلت المحافظ مش هتعمل كدة"

أما هيثم فقال: "دا شغل... ولقطة ماحدش يصدق"

وعلقت نهى أحمد قائلة: "زمان اما اميتابتشان جه مصر بنت زميلتنا في المدرسه الثانوي راحت المطار وعملت كده واغم عليها المدرسة خدوا قرار بتحويلها منازل عشان ده تصرف غير اخلاقي يضر بسمعة طالبات المدرسه... أيام زمان..."

أما أسيل سمسم فعبرت عن دهشتها قائلة: "مش فاهمة هي بتعمل ايه"

وقال حمد جمال: "شيء مؤلم!"

أما سارة القصاب فقالت: "تمثيل.. هى طلبت منه أيه؟"

الفتاة تطلب من محمد رمضان شفاء ابنها



ورد طارق على أحمد قائلًا: "طلبت منه أنه يساعدها في شفاء ابنها وقالت اشفيلي ابني"

وقال ربيع طايع بشاري: "شفاه الله وعافاه"

إنهيار فتاة أمام محمد رمضان في عرض ع الزيرو، فيتو



وعلق وائل مصطفى قائلًا: "اللهم اجعله سببا في شفاء ابنها"

لترد ميرا محمد قائلة: " ربنا هو الشافي..هو ايه دا.."

وعلق أبو ناصر احمد فقال: "ربنا قادر على كل شيء ربنا هو شفاء أن شاء"

ورد عماد عماد فقال: "لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم الطف بينا يا رب العالمين"

أما نادية فودة فقالت: "فيلم هندي... محمد رمضان اشفيلي ابني سبحان الله ربنا هو الشافي"

وقال صفوان العمامي "طلبت منو يتكفل بعلاج ابنها، ولم تطلب منه أن يشفى ابنها هى طلبت علاج ابنها ومحمد رمضان تكفل بعلاج ابنها وتحمس..."

وعلقت سحر محيي قائلة: "ياعينى ياربى....ربنا يقدره ويساعدها وربنا يشفهولك يارب"

وقال محمد الكينج الواحي: "ربنا الشافي المعافي ولا محمد رمضان ولا غيره ربنا هو الشافي ربنا يشفي كل مريض يا رب"

وعبر معتز محمد عن استهجانه فقال: "لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يشفي أبنك بالاحضان"

وقال محمود نادي: "افتكرت المشهد بتاع الفرح، نقطة ضعفي دموع حوا"

العرض الخاص لفيلم محمد رمضان "ع الزيرو"



الجدير بالذكر أن أحد مولات مدينة 6 أكتوبر شهدت زحاما شديدًا من جمهور محمد رمضان، لحضوره العرض الخاص لفيلم "ع الزيرو"، والذي روج له الفنان محمد رمضان على طريقة مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت.

انهيار فتاة أمام محمد رمضان، فيتو



واستخدم محمد رمضان، في ترويجه للفيلم بوستر مشابه لبوستر حفل ترافيس سكوت، الذي تم إلغاؤه وكلن مقرر إقامته في الأهرمات، يوم الجمعة 28 يوليو الماضي.

وتدور قصة فيلم "ع الزيرو" في إطار الحركة والتشويق، حول "حمزة"، الذي يلقب بـ "بدراجون"، ولديه طفل مريض يحاول علاجه، لكن حالته المادية متعثرة.

وتتطور أحداث فيلم "ع الزيرو"، ليصبح "حمزة" أحد الأغنياء، بعد دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية، ويناقش الفيلم قضية مافيا الأعضاء البشرية.

ويشارك في الفيلك عدد من الفنانيين، منهم (محمد رمضان، ونيللي كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وشريف دسوقي، والطفل منذر مهران، وراشد محمد وعدد من الفنانين)، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.