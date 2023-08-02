تفاصيل حفل محمد رمضان في بوليفارد السعودية

يحيي النجم محمد رمضان حفل جديد فى السعودية ضمن فعاليات بوليفارد 2023.. ومن المقرر أن يقام حفل محمد رمضان يوم الجمعة 11 أغسطس الجاري 2022..

حفل محمد رمضان فى بوليفارد السعودية



وتأتي أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في الحفل ثلاثة فئات وهم؛ فئة المنطقة العامة بسعر 199 ريالا (1.638 جنيه).. وفئة المنطقة الذهبية تأتي ب358 ريالا (2.947 جنيه).. أما منطقة كبار الشخصيات فستكون فئة سعرها 679 ريالا (5.590 جنيه).

موعد طرح فيلم ع الزيرو فى مصر

على جانب آخر.. استقبلت السينمات المصرية الفيلم بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، العرض الأول لفيلم محمد رمضان الجديد وهو “ع الزيرو” بأربعة حفلات يوميا تبدأ من العاشرة صباحا وحتى منتصف الليل.

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وكانت الشركة المنتجة أعلنت تأجيل عرض فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم، ليخرج بذلك من سباق موسم أفلام عيد الأضحى.

فيلم ع الزيرو

وأصدرت الشركة بيانًا جاء فيه: "نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاج، وموسيقى تصويرية، ومكساج، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم".

وتابع البيان: "ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة؛ فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم إعلانه فيما بعد إن شاء الله".

أبطال فيلم ع الزيرو

وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

قصة فيلم ع الزيرو

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.