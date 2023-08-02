الأربعاء 02 أغسطس 2023
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محافظات

السيطرة علي مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب الخلاف على حد زراعى بطوخ

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " من وجود مشاجرة بين طرفين واستخدام الاسلحة النارية وسماع دوى طلقات رصاص حيث تبين ان المشاجرة تقع بدائرة مركز شرطة طوخ وأنها بين طرفين أبناء عمومة، حيث نشبت بينهم مشاجرة بسبب الخلاف على حد زراعى وسقط بينهم مصابين وتم السيطرة على الموقف وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

 

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد ورود إخطار بتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بوجود مشاجرة.
تبين للعميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ والمقدم محمد فتحى رئيس مباحث المركز ان المشاجرة بإحدى قرى مركز طوخ وتتمثل فى وقوع مشاجرة بين طرف أول: إحدى السيدات وزوجها وخالها  .
وطرف ثان 5 أشخاص أبناء عمومة أحد أفراد الطرف الأول "إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما حول الحد الفاصل بين قطعة أرض زراعية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل من الطرفين على الآخر بالضرب بالأيدى مما أسفر عن تعرضهم لإصابات دون إستخدام أية أسلحة نارية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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