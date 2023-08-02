الأربعاء 02 أغسطس 2023
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حوادث

مقتل شاب تصادف مروره بجوار مشاجرة فى الوراق

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

شهدت منطقة الوراق في محافظة الجيزة، حالة من الرعب عقب نشوب مشاجرة بين 7 أشخاص بسبب خلافات بينهم مما أسفر عن مقتل شخص أثناء مروره بجوار المشاجرة وإصابة 4 أشخاص، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط طرفي المشاجرة.

 

مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالوراق 

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بدائرة المركز، وسقوط قتيل ومصابين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 

مشاجرة بين طرفين بالوراق

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، طرف أول طباخ 55 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقيه 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونجل الثاني 19 سنة، وزوجة الأول ربة منزل 55 سنة وزوجة الثاني 50 سنة، طرف ثاني سائق توكتوك 50 سنة مصاب بجرح قطعي بالكتف وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، نجله 17 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتبين أن سبب نشوب المشاجرة توكتوك.

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مقتل شاب في مشاجرة بالوراق 

وأضافت التحريات قيام المتهمتين الرابعة والخامسة من الطرف الأول بإلقاء الحجارة والزجاج من شرفة العقار على الطرف الثاني، وتصادف مرور شخص 30 سنة بمكان المشاجرة، وأصيب بجرح بالرأس وكسر بالجمجمة من الحجارة والزجاج، أودت بحياته فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان القسم لمناقشتهم والوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

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