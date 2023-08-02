أحمد حلمي وحمدي الميرغني يطيران إلى الطائف لعرض مسرحية ميمو (صور)
سافر الفنان أحمد حلمي والفنان حمدي الميرغني إلى مدينة الطائف بالسعودية لإنطلاق الموسم الثاني من عرض مسرحيتهما الجديدة (ميمو)..
ونشر حمدي مجموعة صور أثناء تواجدهما على الطائرة وأرفقه بتعليق عبر حسابه الشخصي بـ “انستجرام”: ضحك وتركيز وتفكير كله تمثيل علشان الصور.. انتظروا عرض مسرحية #ميمو في #الطائف ابتداءً من يوم الاربعاء ٢ أغسطس الجاري.
أحمد حلمي يروج لميمو بأغنية جديدة
وطرح الفنان أحمد حلمي أغنيته الجديدة أرقص والتى يستخدمها كنوع من أنواع الترويج لمسرحيته الجديدة ميمو، وجاءت الأغنية من كلمات فيليبينو وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى وميكس وماستر هاني محروس.
مسرحية ميمو
ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعد غياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.
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