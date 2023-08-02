الأربعاء 02 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مساعد وزير الخارجية الأسبق: هذه أسباب اشتعال الأوضاع في مخيم "عين الحلوة"

السفير أشرف عقل،
السفير أشرف عقل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، فيتو

قال السفير أشرف عقل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لـ "فيتو": مخيم عين الحلوة، مثل غيره من المخيمات التي يعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون، يعاني من انفلات أمني، وغياب القانون، خاصة أن لبنان يمر بفترة صعبة بسبب عدم انتخاب رئيس، وتراخي القبضة الأمنية.

وأوضح السفير عقل: يعيش في مخيم عين الحلوة نحو 60 ألف لاجئ فلسطيني، ويقع على نقطة التماس مع إسرائيل، وهذا يزيد الأمر صعوبة، ومن هنا تتكرر الأزمات، مشيرا إلى أن الاشتباكات ليست جديدة على المخيمات، في ظل وجود خارجين عن القانون بها.

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 داعش اشتبكت مع عناصر من المنتمين لحركة فتح

وأشار إلى أنه في عام 2017 كانت هناك اشتباكات عنيفة، أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا؛ ونشبت لأن خلية من داعش اشتبكت مع عناصر من المنتمين لحركة فتح.

ويوضح أيضا أن هذه المخيمات تضم خليطا من مختلف الفصائل الفلسطينية، مثل فتح وحماس، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، وغيرها، ولا تعدم الوسيلة للتفجر بين حين وآخر للعديد من الأسباب.

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مخيم عين الحلوة اللاجئون الفلسطينيون لبنان حركة فتح السفير أشرف عقل مساعد وزير الخارجية سابقا

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