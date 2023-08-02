الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب اليوم فى مصر الآن، استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق. 

 وجاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين كالتالي: 

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2462 جنيهًا.  

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2155 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1847 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1436 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17160جنيهًا.

Advertisements

اسعار الذهب اليوم فى مصر الان

أسعار الذهب اليوم فى مصر الآن

قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد لتعاملات  البورصة انخفض 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

وأضاف المجلس، في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب، أن الطلب ظل قويا بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.

وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عاما في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق.

حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو في أي عام منذ عام 2000.

وأضاف المجلس أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركا رئيسيا للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.

وبحساب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب 7% إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.

 

اجتماع البنك المركزي المصري

وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خامس اجتماعاتها خلال العام الجاري، يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، وذلك لمناقشة سعر الفائدة في مصر خلال الفترة المقبل وسوف يكون لها تأثير في أسعار الذهب المحلية.

txt

سعر جرام الذهب الآن لحظة بلحظة، مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

txt

سعر جرام الذهب يواصل الهبوط مساء اليوم الثلاثاء، ماذا يحدث بالمؤشر العالمي للذهب؟

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اسعار الذهب اليوم فى مصر الان اسعار الذهب اليوم الاثنين اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم الاربعاء اسعار الذهب اليوم في مصر الذهب عيار 24 الذهب اليوم الاثنين

مواد متعلقة

سعر جرام الفضة، أسعار الفضة اليوم الأربعاء 19-4-2023 في السعودية

الشعبة العامة للذهب: ارتفاع غير مبرر بالأسعار والزيادة ليست مؤشرا لأي ارتفاع مستقبلي

سعر جرام الفضة، أسعار الفضة مساء اليوم السبت 15-4-2023 في السعودية

سعر جرام الفضة، أسعار الفضة اليوم الجمعة 14-4-2023 في السعودية

أسعار الفضة مساء اليوم الأحد 9-4-2023 في السعودية

سعر جرام الفضة، ارتفاع أسعار الفضة اليوم السبت 8-4-2023 في السعودية

أسعار الفضة ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في السعودية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

انهيار وحضن فتاة لـ محمد رمضان يثير الغضب، والنشطاء: طلبت يعالج ابنها (فيديو)

رسالة عاجلة لـ مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية علمي رياضة

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية