تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الكليات 2023، قررت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 /8 /2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 /8 /2023.

ويبحث عدد كبير من الطلاب عن قواعد استثناءات التوزيع الجغرافي للتنسيق خاصة مع اعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب المرحلة الأولي من التنسيق خلال الفترة من 5 الي 9 أغسطس الجاري.

استثناءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من التوزيع الجغرافي

وكشف المجلس الأعلى للجامعات إعفاء 1500 طالب من أوائل الجمهورية بمرحلة الثانوية العامة 2023 بواقع "500 من كل شعبة سواء علمي علوم، علمي رياضة، أدبي" من قواعد التوزيع الجغرافي، والمصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية.

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الطلاب المستثناة من قواعد التحويل والتوزيع الجغرافي المقررة من المجلس الأعلى للجامعات

كما قرر المجلس الأعلي للجامعات استثناء الطلاب أبناء الأشخاص ذوي الإعاقة من قواعد التحويل والتوزيع الجغرافي المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات القريبة من محال إقامتهم, وذلك عن طريق الجامعة مباشرة، وفقًا للقواعد المعمول بها السنوات الماضية.

ويتم استثناء الطلاب المصريين من ذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم بمختلف فئاتهم وطلاب الدمج من شرط المجموع الكلي والحصول على 50% على الأقل في الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الفنية والعربية والأجنبية المعادلة، والحصول على 70% على الأقل في الشهادات الفنية المصرية وذلك عند الالتحاق ببعض الكليات النظرية.



تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي

وتقدم بوابة فيتو لقرائها توقعات تنسيق الكليات 2023 وتنسيق الجامعات الخاصة و تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة وتنسيق القبول بالكليات والمعاهد



وأعلنت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 /8 /2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 /8 /2023 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:

الحد الأدنى للمرحلة:

تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الاولي، فيتو

تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

تقدم فيتو تنسيق الجامعات 2023 في الشعبة العلمية علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية.

تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الشعبة العلمية

-362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر

-22304 طالب

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تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الشعبة الهندسية

-342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر

-15013 طالب

تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الشعبة الأدبية

- 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر

-74923 طالب

عدد الطلاب في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي

112240 طالبا

تنسيق الجامعات



تعليمات هامة بشأن نظام تنسيق الجامعات 2023 الالكتروني

♦ القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg

♦ يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

♦ سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

مواعيد إدخال الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

-ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2023

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني 2023

- التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت.

تعليمات من التعليم العالي بشأن تنسيق الجامعات 2023

- سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

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