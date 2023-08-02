الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

انتظام الطلاب بلجان امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالوادى الجديد

غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية،  وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية  منعقدة منذ الصباح الباكر  بحضور جميع أعضائها المعنيين  لمتابعة سير أعمال امتحانات الدور الثانى  للدبلومات الفنية 2022_2023م.

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة من خلال التواصل مع مديرى الإدارات التعليمية، على إنتظام الطلاب بلجان الإمتحانات ووصول أوراق الأسئلة بموعدها المحدد  وعدم وجود أي مشكلات او معوقات للعمل

Advertisements

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يتم التواصل على الفور مع غرفة عمليات المديرية ووضع الحلول المناسبة على الفور


الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية

هذا وقد سبق وأن قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية لتنسيق الصف الأول الثانوى على النحو التالي:

🔹️ إدارة الخارجة التعليمية 235  درجة 
🔹️إدارة الداخلة التعليمية225 درجة  
🔹️إدارة الفرافرة التعليمية 210 درجة 
🔹️إدارة بلاط التعليمية 210 درجة  
🔹️إدارة باريس التعليمية 220   درجة.

يأتى ذلك من منطلق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب  للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وحرصًا على مصلحتهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تعليم الوادى الجديد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالوادى الجديد التعليم بالوادى الجديد امتحانات الدور الثاني وكيل التعليم بالوادى الجديد

مواد متعلقة

الزملوط: بدء إجراءات انتقال وتسكين العاملين بالعاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد

عاصمة الثقافة المصرية تتلألأ فى احتفالات يوليو بفرافرة الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يعلن النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام

نائبة محافظ الوادي الجديد تبحث المشاركة بمشروع سوق المزارعين

إصدار 164 بطاقة تموينية ذكية للمواطنين بالوادي الجديد

ضبط 47 دراجة نارية مخالفة وحجز 29 متهما من سائقي المركبات بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

انهيار وحضن فتاة لـ محمد رمضان يثير الغضب، والنشطاء: طلبت يعالج ابنها (فيديو)

رسالة عاجلة لـ مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية علمي رياضة

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية