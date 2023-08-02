انتظام الطلاب بلجان امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالوادى الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية منعقدة منذ الصباح الباكر بحضور جميع أعضائها المعنيين لمتابعة سير أعمال امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2022_2023م.

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة من خلال التواصل مع مديرى الإدارات التعليمية، على إنتظام الطلاب بلجان الإمتحانات ووصول أوراق الأسئلة بموعدها المحدد وعدم وجود أي مشكلات او معوقات للعمل

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وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يتم التواصل على الفور مع غرفة عمليات المديرية ووضع الحلول المناسبة على الفور



الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية

هذا وقد سبق وأن قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية لتنسيق الصف الأول الثانوى على النحو التالي:

🔹️ إدارة الخارجة التعليمية 235 درجة

🔹️إدارة الداخلة التعليمية225 درجة

🔹️إدارة الفرافرة التعليمية 210 درجة

🔹️إدارة بلاط التعليمية 210 درجة

🔹️إدارة باريس التعليمية 220 درجة.

يأتى ذلك من منطلق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وحرصًا على مصلحتهم.

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