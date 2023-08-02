الحرارة وصلت 49، الأحمال الكهربائية في الكويت تحطم الأرقام القياسية والحكومة تطالب بالترشيد

أعلنت السلطات الكويتية أن مؤشر الأحمال الكهربائية سجل، أمس الثلاثاء رقما قياسيا جديدا يعد الأعلى في تاريخ الأحمال في البلاد، مع دخول شهر أغسطس وارتفاع درجات الحرارة إلى 49 مئوية، إذ بلغت الأحمال 16500 ميجاواط.

ترشيد استهلاك الكهرباء فى الكويت

ووفقا لصحيفة "الوطن" الكويتية، دعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء من أجل ضمان استدامتها، تزامنا مع تسجيل مؤشر الأحمال أرقاما قياسية جراء اشتداد الحرارة خلال الفترة الحالية.

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وقالت الوزارة إن "ارتفاع مؤشر الأحمال الكهربائية يضاعف المسؤولية علينا جميعًا.. وفر باستهلاك الكهرباء لاستدامتها".

الارتفاع القياسي للأحمال الكهربائية

وأكدت أن " إجراءات الترشيد ضرورة بعد الارتفاع القياسي للأحمال الكهربائية، وأن هناك إجراءات بسيطة تساعد في توفير استهلاك الكهرباء والماء حال تم اتباعها".

استهلاك التيار الكهربائي فى الكويت

وكان مؤشر الأحمال الكهربائية سجل منذ أيام رقما قياسيا يعد الأعلى في تاريخ البلاد في معدل استهلاك التيار الكهربائي، فقد بلغ 16370 ميجاواط وذلك مع ارتفاع درجة حرارة الطقس التي قاربت 49 درجة مئوية.