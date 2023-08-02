المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تشارك في المؤتمر العلمي الدولي الثالث للاتصالات

أوضح الأستاذ الدكتور فوزي إبراهيم عبد الغني -عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي- أن طلاب الأكاديمية شاركوا بعدد (3) مشروعات علمية في "المؤتمر العلمي الدولي الثالث للاتصالات" الذى نظمته كلية الدفاع الجوى بالإسكندرية، حيث شارك عدد من طلاب قسم الهندسة الكهربائية بمشروع (النظام الذكي للكشف عن الحرائق باستخدام تقنية IOT مع رشاش المياه الأوتوماتيكي) وكذا مشروع (فريق نظارات سوبرباور للأطفال المصابين بالتوحد) بينما شارك طلاب قسم الهندسة الميكانيكية بمشروع (التصميم والتحكم في روبوت اللحام على قضبان خطية) والذي حصلت الأكاديمية من خلاله على المركز الثاني على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية بهذا المؤتمر الذي أُقيم تحت رعاية وزارة الدفاع وقوات الدفاع الجوي والأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع جامعة كونكورديا وجامعة كوينز والكلية العسكرية بكندا.

Advertisements

مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي السابع للبحوث

وفي سياق متصل أشار عميد الأكاديمية إلى أنه تم المشاركة كذلك في "مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي السابع للبحوث وابتكارات الطلاب بمرحلة البكالوريوس" بعدد (3) أوراق بحثية من إعداد بعض طلاب قسم الهندسة الكهربائية بالأكاديمية وبعدد (1) مشروع علمي من إعداد عدد من طلاب قسم الهندسة الكيميائية وذلك تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، موضحًا أنه من ناحيةٍ أخرى تم تنفيذ الأسبوع الثاني من التدريب العملي الصيفي لطلاب الأكاديمية وعقد امتحانات التدريب العملي، بالإضافة إلى بدء الدراسة للفصل الدراسي الصيفي لطلاب الأكاديمية لافتًا إلى أن نظام الدراسة بالأكاديمية يقوم على نظام الساعات المعتمدة.

بدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات يأتي فى ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة الإنتاج الحربي بتشجيع طلاب الأكاديمية على الانخراط بمختلف الأنشطة العلمية بما يُثقل مهاراتهم، مؤكدًا على أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الذين لا يألون جهدًا في مشاركة خبراتهم ومعارفهم ونقلها إلى الطلاب وذلك إيمانًا منهم بأهمية إعداد خريج متميز ومؤهل للإلتحاق بسوق العمل فور تخرجه، مضيفًا أنه توجد إمكانية للاستفادة من الشركات والوحدات التابعة للوزارة في تنفيذ البحوث التطبيقية ومشروعات الطلاب، كما يتم تدريب طلاب الأكاديمية بالإجازات الصيفية بشركات الإنتاج الحربي كلًا حسب تخصصه.