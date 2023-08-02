غياب رونالدو، بنزيما يقود التشكيل المثالي لجولة البطولة العربية

البطولة العربية، غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، عن التشكيل المثالي للجولة الثانية في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

ووفقا لموقع "sofa score" المتخصص في الإحصائيات، فإن التشكيل المثالي للجولة العربية غاب عنه كريستيانو رونالدو رغم تسجيله هدفًا في مرمى الاتحاد المنستيري التونسي، وتسببه في هدف آخر خلال المباراة التي انتهت بانتصار العالمي 4-1.

Advertisements

وغاب رونالدو عن التشكيل المثالي للجولة الأولى أيضًا بعدما تعادل النصر مع الشباب سلبيًا.

وتصدر التشكيل المثالي النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي بعدما سجل هدفًا في مرمى الصفاقسي التونسي، ليتواجد للجولة الثانية على التوالي.

وتواجد أيضًا الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط النصر السعودي في التشكيلة العربية.

وحصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب النصر السعودي على أعلى تقييم في الجولة بواقع 9 درجات.

وشهدت التشكيلة 3 لاعبين من النصر ومثلهم من الاتحاد بجانب لاعب من الهلال وآخر من الشباب.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل فاضل (الشرطة العراقي).

خط الدفاع: سلطان الغنام (النصر السعودي) – أحمد شراحيلي (الاتحاد السعودي) – ياسين مرياح (الترجي التونسي) – زكريا هوساوي (الاتحاد السعودي).

خط الوسط: جوستافو كويلار (الشباب السعودي) – روبن نيفيز (الهلال السعودي) – مارسيلو بروزوفيتش (النصر السعودي).

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا (النصر السعودي) – كريم بنزيما (الاتحاد السعودي) – بغداد بونجاح (السد القطري).

وتنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية المقامة حاليا في السعودية.

ومن المقرر أن تقام اليوم المواجهات التالية:

مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

السد القطري X أهلي طرابلس – 4 مساء - SSC HD

الهلال السعودي X الوداد الرياضي – 4 مساء - SSC HD

الشرطة العراقي X الاتحاد السعودي – 6 مساء - SSC HD

الترجي التونسي X الصفاقسي – 6 مساء - SSC HD

وانتهت الجولة الثانية من البطولة العربية التي تقام في المملكة العربية السعودية تحت مسمى كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، وضمنت فرق التواجد في ربع النهائي وأخرى خرجت وودعت البطولة مبكرًا قبل الجولة الأخيرة.

ونعرض لكم في التقرير التالي ترتيب مجموعات البطولة العربية واحتمالية الصعود:

المجموعة الأولي

يتصدرها الاتحاد ورصيده ٦ نقاط وضمن التأهل لربع النهائي وفي المركز الثاني الشرطة العراقي ورصيدهم 4 نقاط يحتاج الفريق العراقي لنقطة وحيدة لضمان التأهل أمام اتحاد جدة بينما يحتاج صاحب المركز الثالث الترجي في الفوز علي الصفاقسي بفارق أهداف جيد ويحتاج لخسارة الشرطة من الاتحاد بينما الصفاقسي خرج من البطولة.

المجموعة الثانية

يتصدرها السد القطري بأربع نقاط ويحتاج للتعادل في المباراة المقبلة أمام أهلي طرابلس لضمان التأهل، بينما يأتي في المركز الثاني الفريق الليبي حيث يحتاج للفوز علي السد أو التعادل شرط أن تنتهي مباراة الوداد والهلال بالتعادل، يأتي الوداد ثالثا ويحتاج للفوز على الهلال مع أي نتيجة في المباراة الأخري.

فيما يأتي الهلال رابعًا ويحتاج للفوز علي الوداد وفوز السد علي أهلي طرابلس أو العكس مع أن يصبح فارق الأهداف في صف الفريق السعودي.

المجموعة الثالثة

يأتي النصر في الصدارة بأربع نقاط ويحتاج للتعادل أمام الزمالك لضمان التأهل.

بينما يأتي الشباب ثانيًا بأربع نقاط ويحتاج للتعادل أمام الاتحاد المنستيري لضمان التأهل.

يأتي الزمالك ثالثا ورصيده ٣ نقاط يحتاج للفوز علي النصر أو التعادل شرط أن يهزم الشباب أمام الاتحاد المنستيري ففارق الأهداف لصالح الزمالك.

خرج فريق الاتحاد المنستيري رسميًا من البطولة.

المجموعة الرابعة

ضمن الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي التأهل لربع نهائي البطولة