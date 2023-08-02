أمير عزمي: أتوقع تأهل الزمالك رغم صعوبة مباراة النصر السعودي

الزمالك ضد النصر، أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق أنه يتوقع تأهل فريق الزمالك إلى الدور التالي في البطولة العربية رغم صعوبة المهمة في مباراة النصر السعودي في الجولة القادمة بالبطولة العربية.



وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أتوقع تأهل الزمالك رغم صعوبة مباراة النصر السعودي لم يضم من نجوم كبار على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو وغيرهم من اللاعبين المحترفين ".

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وتابع:" الحافز لدي لاعبي فريق الزمالك أعلي من النصر السعودي لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي في البطولة العربية ".

أمير عزمي مجاهد: الحكم الليبي ظلم الزمالك

وواصل أمير عزمي مجاهد بأن فريق الزمالك تعرض لظلم تحكيمي في مباراة الشباب السعودي في البطولة العربية مشيرا إلى أن الزمالك كان يستحق التعادل على أقصي تقدير.



وشدد:" من وجهة نظري أن الحكم الليبي ظلم الزمالك أمام الشباب السعودي وركلة جزاء الشباب السعودي "غير صحيحة".

وأتم:"الزمالك كان يحتاج إلى الفوز على فريق النصر السعودي من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور التالي في البطولة العربية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة نظيره النصر السعودي غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات البطولة العربية.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية



تنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي يوم الخميس 3 أغسطس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي



تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

وحقق فريق الشباب السعودي الفوز بهدف نظيف على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت على إستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وفي نفس الجولة حقق فريق النصر الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1.

وفي السطور التالية نستعرض ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية



النصر (4 نقاط من مبارتين)

الشباب (4 نقاط من مبارتين)

الزمالك (3 نقاط من مبارتين)

الاتحاد المنستيري (بدون نقاط من مبارتين)

وفي الجولة الثالثة والأخيرة يواجه الشباب نظيره الاتحاد المنستيري في الجولة الختامية بينما يلاقي الزمالك فريق النصر السعودي.



جوائز البطولة العربية



وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.