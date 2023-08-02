وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقد مشروع محطة مياه الهنادي بالأقصر

استقبل اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبحث مستجدات الموقف بمشروع محطة مياه الشرب في قرية الهنادى مركز إسنا جنوب الأقصر.

وتفقد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروع محطة مياه الشرب في قرية الهنادى مركز إسنا جنوب الأقصر، لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقررة ونسب التنفيذ للمشروع وجاءت زيارة الوفد برئاسة مهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة ورافقهم في الجولة المهندس محمد عويس أحمد مدير عام مشروع مياه الهنادى، وتم استعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة لإنهاء المشروع وفق البرنامج الزمنى المحدد لها.

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ويعتبر مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق إسنا جنوب الأقصر بحوالي 40كم من (المشروعات الهامة والحيوية) بمحافظة الأقصر والمزمع إنشاؤه لتقديم الإستفادة من خدمات مياه الشرب حيث يخدم حوالي 130 ألف نسمة من أهالي قرى شرق إسنا ( الشغب - الدبابية - المعلا - القضا - نجع أبو سعيد - الطوناب - الهنادى - الحميدات - الدير ) والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف وجاءت محطة مياه الهنادي لتغذية تلك المنطقة بتكلفة 270 مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى تكلفة الخط الناقل حوالي 95 مليون جنيه مصرى والممتد من قرية الهنادي حتى قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتى قرية الدير جنوبا وبهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروع 365 مليون جنيه مصرى والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS ومن المقرر الإنتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع خلال العام الحالي 2023 طبقا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب - سى دى إم سميث - كيمونكس مصر - CDM Smith.

ويذكر أنه تم الإشادة بنسب التنفيذ التي تم إنجازها خلال الشهر الماضي مما يؤكد بسير المشروع وفقا للمخطط الزمني بالمشروع وتحقيق المستهدف الشهري حيث تفقد الوفد مراحل التنفيذ المختلفة بالمشروع حيث أشاد الجميع بنسب التنفيذ للمشروع وجودة التنفيذ للأعمال بما يحقق الهدف المرجو من المشروع ليكون المشروع من أضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد.