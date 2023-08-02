الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عقارات

استكمال تطوير الطرق ومداخل مدينة بدر ضمن خطة شاملة

مدينة بدر، فيتو
مدينة بدر، فيتو

قام المهندس عمار مندور، رئيس  جهاز تنمية مدينة بدر، بالمرور على أعمال استكمال تطوير طريق دائرى المنطقة الصناعية والذي يبدأ من الخزان حتى طريق الروبيكى مرورًا بـ222 عمارة سكنية مركز المدينة، ثم عمارات حي الأندلس (الحى السابع)، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك فى إطار خطة شاملة لجهاز تنمية مدينة بدر لتطوير وتوسعة الطرق بالمدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه جارٍ حاليًا تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية النهائية من منطقة الخزان حتى عمارات مركز المدينة، وذلك بعد عمل التوسعة المطلوبة من عرض 8 أمتار حتى 11 مترا ونصف المتر، وكذا  جارٍ استكمال باقى الأعمال بالطريق لتنفيذ  الأعمال المطلوبة.

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وفي ذات السياق، قام المهندس عمار مندور، بالمرور على مدخل المدينة من طريق الإسماعيلية، موضحًا أنه بعد الانتهاء من تجميل وتشجير وزراعة مدخل ومخرج المدينة على طريق السويس، جارٍ حاليًا تجميل وتشجير مدخل المدينة من طريق الإسماعيلية، حيث تم بالفعل تشجير الجزيرة الوسطى للطريق بالأشجار والنباتات المزهرة، وسيتم تنفيذ أرصفة على جانبى الطريق بطول 4 كم يتخللها الأشجار.

جدير بالذكر أن مسئولي جهاز تنمية مدينة بدر أثناء المرور الدوري خلال العطلات الرسمية على أحياء المدينة للتصدي ومنع عمل المخالفات البنائية في مهدها قاموا برصد وفك الشدة الخشبية لمحاولة صب ردود بالقطعة رقم 343 قطاع ب بالحي الرابع ومصادرة المواد المستخدمة بمعرفة إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز.

 

طلبات تقنين أوضاع الأراضي

كما عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف أعمال المرافق وطلبات تقنين أوضاع الأراضي بمدن (6 أكتوبر، والشيخ زايد، وأكتوبر الجديدة)، وذلك  بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تلك المدن.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عرضًا عن موقف تقنين الأراضى بمنطقة الحزام الأخضر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 12494 فدانا، حيث تم حتى الآن تقديم 2032 طلبا لتقنين الأوضاع، بإجمالي مساحة 11970.34 فدان، وذلك بخلاف مساحات إيقاف التعامل وازدواج التخصيص، وبيانها كالتالي، بالنسبة للبديل العيني، المساحات أكبر من 5 أفدنة، تم تقديم 1223 طلبا بإجمالي مساحة 8439 فدانًا، وتم الانتهاء من إجراءات تقنين 2789 طلبا بنسبة 66 %، والمساحات أقل من 5 أفدنة، تم تقديم 180 طلبا بإجمالي مساحة 346 فدانًا، وتم الانتهاء من إجراءات تقنين 54 طلبا بنسبة 31 %، وبالنسبة للبديل المالى، المساحات أكبر من 5 أفدنة، تم تقديم 73 طلبا، بإجمالي مساحة 493 فدانا، وتم الانتهاء من إجراءات التقنين بنسبة 95 %، والمساحات أقل من 5 أفدنة، تم تقديم 131 طلبا، بإجمالي مساحة 100 فدان، وتم الانتهاء من إجراءات التقنين بنسبة 18 %.

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الدكتور عاصم الجزار المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية رئيس جهاز تنمية مدينة بدر

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