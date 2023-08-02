الأهلى، حسن حمدي الملقب بـ وزير الدفاع في القلعة الحمراء يحتفل بعيد ميلاده الـ74

الأهلى، يحتفل حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق ووزير الدفاع الأسبق بالقلعة الحمراء اليوم الاربعاء، بعيد ميلاده الـ74 فهو من مواليد 2 أغسطس الجاري من العام 1949 بمحافظة القاهرة.

حسن حمدي وزير الدفاع بالقلعة الحمراء

حسن حمدي هو الرئيس الثالث عشر للنادي الأهلي، واسمه الكامل «محمد محمود حمدي إسماعيل»، وحصل على بكالوريوس تجارة عام ١٩٧٣، كما لقب بـ«وزير الدفاع» و«خليفة صالح سليم».

بداية حسن حمدي مع كرة القدم

بداية حسن حمدي مع كرة القدم كانت من خلال قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عام 1962، وتدرج بعدها في فرق الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول في موسم 1971، 1972، وشارك في أول مباراة أمام دمياط ببطولة الدوري انتهت لصالح الأهلي بخماسية مقابل هدفين.

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بطولات حسن حمدي مع الأهلى



وشارك حسن حمدي مع الأهلي في 107 مباريات خلال 6 مواسم بالدوري الممتاز، وبزغ نجمه بشدة في الـ3 مواسم الأخيرة تحت قيادة المدرب الشهير هيديكوتي؛ حيث فاز الأهلي بالدوري 3 مواسم.



وفي موسم 1974 / 1975 فاز الأهلي بالدوري، وشارك حسن حمدي في جميع مبارياته، متألقا في قيادة دفاعات الفريق حيث لم تهتز شباكه سوى 11 مرة فقط، وانضم "وزير الدفاع" في هذا الموسم إلى المنتخب الوطني بعد أدائه الجيد مع الشياطين الحمر.



وفي الموسم التالي، واصل «وزير الدفاع» تألقه بدفاعات الأهلي، وفاز المارد الأحمر ببطولة الدوري بعد أن خاض الفريق 21 مباراة، فاز في 17 منها وتعادل في 4، ولم يتلق أي هزيمة ولم تهتز شباكه سوى بهدفين فقط بفضل تألق اللاعب.

وكان آخر ظهور لحسن حمدي مع الأهلي في بطولة دوري 77 التي فاز بها الأهلي، وشارك خلالها في 17 مباراة، وكانت آخر مباراة أمام المصري في استاد القاهرة، التي شهدت حضور 79 ألف متفرج من أنصار الفريق للاحتفال بدرع الدوري.

عمل حسن حمدي كمدير للكرة



وعلى الصعيد الأفريقي، شارك حسن حمدي في 5 مباريات فقط مع الأهلي في البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري، وكان ذلك بسبب اعتزاله المبكر في سن الـ28 بسبب الإصابة اللعينة، إلا أنه لم يبتعد كثيرًا عن النادي الأهلي بعد إعلان اعتزاله؛ حيث تولى منصب مدير الكرة في 17 يونيو 1979؛ حيث لم يكمل وقتها عامه الـ30، وكان واحدًا من أصغر من تولى هذا المنصب داخل النادي الأهلي.

ونجح مع الأهلي في منصب مدير الكرة في الفوز بالدوري 6 مرات، وبطولة كأس مصر 4 مرات، كما حقق الأهلي في عهده كمدير للكرة أول بطولة أفريقية عام 1982، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس عام 84 – 85 – 86.



وكانت أبرز قرارات حسن حمدي التاريخية كمدير للكرة، إيقاف 15 لاعبًا من صفوف الفريق الأول عام 1984 في بطولة كأس مصر، واستكمال البطولة بفريق تحت 21 سنة؛ حيث حقق الأهلي في هذا العام بطولة كأس مصر بعد الفوز على الترسانة بهدف دون رد.



عمل حسن حمدي في مجلس أدارة النادى الأهلى

وعلى صعيد مجلس إدارة الأهلي، بدأ حسن حمدي حياته الإدارية بالعمل عضوا بالمجلس بالتعيين عام 1984.

وفي عام 1988، خاض حسن حمدي انتخابات النادي الأهلي على منصب العضوية، وحقق نجاحًا كبيرًا، ودخل مجلس إدارة الأهلي الذي ترأسه في هذا التوقيت عبده صالح الوحش؛ حيث لم يتقدم وقتها المايسترو صالح سليم لخوض الانتخابات الأهلاوية.

وواصل حسن حمدي تقدمه في العمل الإداري حتى أصبح وكيلًا للأهلي في انتخابات 1992، واستمر تفوق "وزير الدفاع" حتى أصبح وكيلًا أيضًا في انتخابات 1996، بعد أن حصل على أعلى الأصوات وقتها بـ6219 صوتًا.

عمل حسن حمدى كرئيس للأهلى



وفي عام 2000، انتخب حسن حمدي نائبًا للمايسترو صالح سليم حتى وصل إلى مقعد رئاسة النادي الأهلي بعد رحيل المايسترو في 6 مايو 2002؛ حيث تقدم وقتها حسن حمدي لمقعد الرئاسة ولم ينافسه أحد ليفوز بالمنصب بالتزكية، ويستمر حتى الـ29 من مارس 2014، ليبدأ في حصد العديد من الألقاب القياسية كرئيس للنادي الأهلي؛ حيث أصبح أكثر رئيس في تاريخ القلعة الحمراء حصدًا للبطولات والألقاب القياسية.



وفي عهد إدارة «حمدي» للنادي الأهلي، توج الفريق الأول لكرة القدم بـ4 بطولات لدوري أبطال أفريقيا، ومثلها للسوبر الأفريقي، إلى جانب الفوز بالدوري 7 مرات والسوبر المصري 6 مرات وكأس مصر 3 مرات، وشارك الأهلي تحت قيادته في 4 بطولات كأس عالم للأندية.