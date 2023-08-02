الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

إصابة 6 فى حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي بالصف

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكى أثناء توقفها  أعلى الطريق الإقليمي بالصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث الطريق الإقليمى 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الإقليمي بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

 

حادث الطريق الإقليمى اليوم 

وبالفحص تبين انه أثناء توقف سيارة ملاكى على جانب الطريق، اصطدمت بها سيارة مقطورة من الخلف أثناء قيام قائدها بمفاداه سيارة أخرى أعلى الطريق الإقليمي، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلقي العلاج اللازم.

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وقال رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10اّلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

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