رئيس مدينة الأقصر يتابع خطة تنفيذ أعمال ترشيد الكهرباء

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر أعمال ترشيد الكهرباء التي يتم تنفيذها بالمدينة، في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق مدنهم، تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وما تتخذه الدولة للتعامل مع هذه الأزمة الاستثنائية.

وأوضح الشرابي، أنه تم المرور على شوارع المحطة وعبد المنعم العديسى (المنشية) وصلاح الدين لليوم؛ وذلك للتنبيه على المحال التجارية بتخفيض استهلاك الكهرباء وعدم استخدام الإضاءة المبهرة في واجهات المحلات والاكتفاء بإضاءة المحل من الداخل، وذلك مساهمة في ترشيد الكهرباء للصالح العام.

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وأشار الشرابي، إلى أنه تم توجيه إدارة المتابعة الميدانية تحت إشراف أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر وأحمد عبد الصبور مدير الإدارة، وذلك لمتابعة هذا الشأن ميدانيًا بصفة دورية يومية، طبقًا لخطة تخفيف الأحمال بمدينة الأقصر.

ووجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن بتطبيق التوجيهات بكل دقة والمرور الميداني على أعمدة الإنارة بالشوارع للتأكد من عدم إنارتها في الفترة الصباحية ومتابعة التزام مُنشآت مديرية الشباب والرياضة للتأكد من الغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات عقِب انتهاء الفعاليات والتدريبات نهارًا.



كما أكد المحافظ، على المتابعة اليومية لمنظومة المولدات في كافة المستشفيات بالمحافظة والتأكد من عدم تأثرها بقطع الكهرباء، وتكليف شركة الكهرباء بإعلان جدول توقيتات قطع الكهرباء في المدن والقرى للمواطنين، مناشدًا الجميع بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء مؤكدا أن مؤسسات الدولة والمواطنين عليهم التكاتف من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة للعبور من هذه الأزمة الاستثنائية.