الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يتابع خطة تنفيذ أعمال ترشيد الكهرباء

جانب من المتابعة،ڤيتو
جانب من المتابعة،ڤيتو

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر أعمال ترشيد الكهرباء التي يتم تنفيذها بالمدينة، في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق مدنهم، تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وما تتخذه الدولة للتعامل مع هذه الأزمة الاستثنائية.

 

وأوضح الشرابي، أنه تم المرور على شوارع المحطة وعبد المنعم العديسى (المنشية) وصلاح الدين لليوم؛ وذلك للتنبيه على المحال التجارية بتخفيض استهلاك الكهرباء وعدم استخدام الإضاءة المبهرة في واجهات المحلات والاكتفاء بإضاءة المحل من الداخل، وذلك مساهمة في ترشيد الكهرباء للصالح العام.

Advertisements

وأشار الشرابي، إلى أنه تم توجيه إدارة المتابعة الميدانية تحت إشراف أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر وأحمد عبد الصبور مدير الإدارة، وذلك لمتابعة هذا الشأن ميدانيًا بصفة دورية يومية، طبقًا لخطة تخفيف الأحمال بمدينة الأقصر.

ووجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن بتطبيق التوجيهات بكل دقة والمرور الميداني على أعمدة الإنارة بالشوارع للتأكد من عدم إنارتها في الفترة الصباحية ومتابعة التزام مُنشآت مديرية الشباب والرياضة للتأكد من الغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات عقِب انتهاء الفعاليات والتدريبات نهارًا.


كما أكد  المحافظ، على المتابعة اليومية لمنظومة المولدات في كافة المستشفيات بالمحافظة والتأكد من عدم تأثرها بقطع الكهرباء، وتكليف شركة الكهرباء بإعلان جدول توقيتات قطع الكهرباء في المدن والقرى للمواطنين، مناشدًا الجميع بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء مؤكدا أن مؤسسات الدولة والمواطنين عليهم التكاتف من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة  للعبور من هذه الأزمة الاستثنائية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر فيتو مدينة الأقصر محافظة الأقصر ترشيد الطاقة ترشيد استهلاك الكهرباء

مواد متعلقة

طلاب جامعة طيبة التكنولوجية يختتمون مشاركتهم في معسكر مناهضة الإدمان

تعرف على حالة الطقس غدًا في الأقصر 2-8-2023

مدير شباب الأقصر: دوري الأندية الصغيرة يساهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية

مياه الأقصر تناقش مشكلات القطاع في المحافظة

رياضة الأقصر تنظم فعاليات مشروع قيم وحياة

جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في معرض إيديوجيت الدولي

إطلاق اسم الصيدلي محمد البغدادي على مركز طب أسرة أرمنت الوابورات بالأقصر

منصة أيادي مصر تنظم ورشة لتعليم الريزن في الأقصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

انهيار وحضن فتاة لـ محمد رمضان يثير الغضب، والنشطاء: طلبت يعالج ابنها (فيديو)

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

أخبار مصر: التعليم ترد على طالبة الـ 4% بالثانوية العامة، إقالة رئيسة حكومة تونس، مفاجأة عن قتلة الشاب المصري بإيطاليا

قرار جديد بواقعة العثور على جثة سيدة قطرية داخل منزلها بالقاهرة الجديدة

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية