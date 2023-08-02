الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة حي وسط بمدينة الأقصر

جانب من عملية إيقاف
جانب من عملية إيقاف البناء

قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، بإيقاف أعمال بناء مخالف في المهد بمنطقة حي وسط.

وأوضح أيمن حسين رئيس حي وسط، أنه تم إيقاف أعمال حفر لصب قواعد خرسانية في المهد لإقامتها بدون ترخيص، وتم ردمها وإزالتها بالكامل بواسطة معدات منطقة حي وسط، وذلك بمسطح حوالي 110م، وتم إخطار الإدارة الهندسية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالف.

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جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم والتصدي بكل حسم لمخالفات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدلوة والبناء المخالف وإزالتها في المهد.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

 

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