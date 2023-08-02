تونر اللبان الذكر لبشرة مضيئة وخالية من العيوب

استخدام التونر من الضروريات للعناية بالبشرة حيث يعمل التونر على الحفاظ على البشرة وعدم تفاعلها مع مستحضرات التجميل.

ولأن استخدام التونر مهم للعناية بالبشرة تهتم الفتيات بإستخدامه، ولكنه أصبح يباع بأسعار مبالغ فيها، لذا تبحث الفتيات عن بدائل له.

تونر اللبان الذكر لبشرة مضيئة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، تونر اللبان الذكر لبشرة مضيئة خالية من العيوب.

المكونات:-

ملعقة لبان ذكر ذات نوع جيد ويجب اختيار اللون الفاتح منه

كوب ماء

ملعقة جل صبار

Advertisements

ملعقة زيت روز ماري

الطريقة:-

نحضر اللبان الذكر ونغسله جيدا.

ثم نضيف له موب الماء ونتركه جانبا لمدة 4 ساعات حتى يتغير لون الماء ونلاحظ أن حبات اللبان الذكر طرية.

ثم نصفى الخليط ونأخذ السائل ونضعه فى زجاج بخاخ.

ثم نضيف له جل الصبار وزيت الروز ماري، ونقلب جيدا.

ثم نحفظها بالثلاجة، حيث يستخدم صباحا أو مساء حيث نرشه على البشرة ونتركه لمدة 10 دقائق.

ثم نغسل الوجه بعدها ونكرر العملية مرة واحدة يوميا، للحصول على أفضل النتائج.

تونر اللبان الذكر لبشرة مضيئة، فيتو

خطوات العناية ببشرتك حفاظا على جمالها

وللعناية بالبشرة، يجب اتباع بعض النصائح التالية:

-ليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- وداعًا لاتساخ البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك فى الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- تقشير بشرتك بنعومة

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة فى التقشير البابايا، والأناناس.

– التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثى عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- سوبر سيروم

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- اثنين من المرطبات

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلا، والواقي من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.

- قوة الاستحمام

الاستحمام ليس مجرد وسيلة للنظافة، فلتستخدمي "شاور" يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي، التي يمكن أن تساعد على تقشير، وترطيب الجلد.

-مرطب بعد الحمام.

الترطيب بعد الاستحمام يساعد على منع جفاف الجلد ويمكن أن يحسن ملمسه.

وينصح باستخدام مرطبات تحتوي على شجرة الشاي، وعشب الليمون، وزيت الجوجوبا وزبدة الشيا.