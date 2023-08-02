سفاح الجيزة، إعلان تشويقي جديد للمسلسل (فيديو)

مسلسل سفاح الجيزة، طرحت منصة شاهد إعلانًا تشويقيًا جديدًا لمسلسل سفاح الجيزة المنتظر للفنان أحمد فهمي، وإعلان المسلسل الجديد يركز على شخصية أحمد فهمي في المسلسل.

منصة شاهد تشوق الجمهور لمسلسل سفاح الجيزة

وطرحت منصة شاهد الرقمية البوستر الرسمي للمسلسل والذي يجمع أبطال المسلسل، وشوقت المنصة الجمهور لأحدث أعمال أحمد فهمي وأرفق الحساب الرسمي للمنصة على موقع تبادل الصور إنستجرام تعليق “ ما تتخدعش وتفكر نفسك بتقرب من السفاح.. لأنك هتكتشف أنك بتبعد! #سفاح_الجيزه من أعمال شاهد الأصلية ومستوحى من أحداث حقيقية قريبًا على #Shahid”.

التيزر التشويقي لمسلسل سفاح الجيزة

التيزر التشويقي لمسلسل سفاح الجيزة، وهو العمل المأخوذ عن قصة حقيقية، وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الفردية الرسمية للعمل الذي يبدأ عرض أولى حلقاته 26 أغسطس المقبل.



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مسلسل السفاح.. سفاح الجيزة

ويأتي مسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنانين أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

ويتكون مسلسل سفاح الجيزة من 8 حلقات بإخراج هادي الباجوري ينتمي المسلسل إلى أعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاة من قصص واقعية وحقيقة، ويتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.



سفاح الجيزة

ونعرض لكم تفاصيل قصة سفاح الجيزة التي تم تحويلها لمسلسل والذي قتل شقيقة زوجته وارتكب سلسالًا من الجرائم.



التحقيقات التي جرت مع سفاح الجيزة كشفت أن سلسلة جرائمه بدأت بقتل المجني عليها نادين في 2015، وهي الممثلة المبتدئة، وأن السفاح نفذ جريمته بقتل نادين، وهي شقيقة زوجته فاطمة الزهراء، وأوهم أسرتها أنها هربت إلى الخارج بصحبة مخرج سينمائي يحمل الجنسية السوري.



وتقدم قذافي لخطبة فاطمة الزهراء شقيقة نادين مطلع عام 2015، وحينها كانت نادين في أوج نشاطها بمجال الإعلانات، حيث أكد المتهم أنه على علاقة بمنتج فني كبير، وبالفعل وقعت على عقد عمل وتصوير إعلانات لسلسة منتجات نسائية، واشترط العقد أن يكون التصوير في الغردقة، ثم السفر إلى باريس والعاصمة الأردنية "عمان"، كما اشتمل على شرط جزائي بقيمة 500 ألف جنيه، حال رغبتها في فسخ العقد والعودة إلى القاهرة، قبل انتهاء الأعمال الفنية المتفق عليها.

وبتاريخ 13 مارس 2015، غادرت نادين منزل أسرتها في الهرم، ولم يعلم أي منهم أنه سفر أبدي بلا عودة، وكان من المقرر أن تتجه إلى الغردقة ومنها إلى شرم الشيخ، ثم رحلة للأردن، ثم باريس لتصوير إعلان عن مستحضرات تجميل نسائية.. وفي نفس الشهر، وتحديدا يوم 30 مارس 2015، عقد قذافي قرانه على فاطمة الزهراء شقيقة نادين.



وبحسب أشقاء نادين، فإن قذافي نصب على والدهم والذي كان يعمل مهندسًا بإحدى شركات البترول الكبرى، واستولى منه على مبلغ 240 ألف جنيه بحجة تشغيلها والمشاركة في مشروع تجاري، إلا أنه اختفى بعد أيام قليلة من الحصول على المبلغ، ولم يظهر إلا بعد القبض عليه وكشف حقيقته، حيث تعرفوا عليه... وكُشف أمره حين حررت أسرة نادين محاضر بتعرضهم لحوادث سرقة هواتف محمولة من داخل المحل التجاري الخاص بهم في الهرم، وكذا بتعرض شقيقها لحادث سرقة هاتفه المحمول في منطقة المريوطية، عام 2016.. فضلا عن تأكيدهم بسابق تعرضهم لمحاولات تسميم، كان السفاح يقف وراءها.