الأربعاء 02 أغسطس 2023
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أخبار مصر

كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس توقع بروتكول تعاون مع جامعة الجنوب الفيدرالية بروسيا (فيديو)

الدكتورة نيفين جلال
الدكتورة نيفين جلال عميدة كلية السياحة والفنادق، فيتو

وقَّعت كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس بروتوكول تعاون مع جامعة الجنوب الفيدرالية الروسية على هامش قمة روسيا أفريقيا 2023 بمدينة بطرسبرج الروسية، وذلك بغرض التبادل الطلابي والتدريب بكلية السياحة والفنادق بالجامعة.

ويتضمن البروتوكول تدريب الطلاب المصريين على أحدث البرامج الدراسية في مجال السياحة والفندقة في روسيا والعالم، وتأهيلهم للتعامل مع السياح من مختلف الجنسيات.

وقالت الدكتورة نيفين جلال عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس، إن البروتكول يتضمن أيضًا التعاون مع إحدى الشركات الروسية الكبيرة المتخصصة في أعمال إدارة الفنادق وتقديم الخدمات السياحية المختلفة لتدريب طلاب الجامعة، لتنمية مهاراتهم ومعارفهم عن المجال الفندقي والسياحي، إلى جانب افتتاح مراكز لتعليم اللغة الروسية وبعض التخصصات العلمية في الكلية.

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وأكدت جلال أن البروتكول يأتي في إطار سعي الكلية إلى الشراكة مع كيانات أكاديمية كبيرة على المستوى الدولي، للارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة في الكلية وإتاحة الفرص أمام الطلاب للحصول على تدريب مميز لتجهيزهم لسوق العمل.

 

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كلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس جامعة الجنوب الفيدرالية قمة روسيا أفريقيا 2023 الدكتورة نيفين جلال

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