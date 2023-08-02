المباحث تستمع لأقوال مصابي حادث الطريق الدائري الأوسطي
انتقل فريق من رجال المباحث من مديرية أمن القاهرة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائري الأوسطي الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص، للوقوف على ملابسات الواقعة.
حادث الطريق الدائري الأوسطي
وأصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائري الأوسطي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ.
كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث على الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من جامعة حلوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ.
وتبين بالفحص إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي إثر اختلال عجلة القيادة من السائق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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