8 معلومات عن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا

يزور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة تركيا خلال الفترة 1- 3 أغسطس الجاري بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث تعتبر هذه الزيارة أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.

وتستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، ويرافق الوزير خلال الزيارة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ويحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.

Advertisements

وتستعرض فيتو أهم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا

1- رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%

2- بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.

3- ارتفع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

4- أهم 10 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا عام 2022

وحول أهم 10 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا عام 2022، أوضح جهاز الإحصاء، أن الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 390.5 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار، ثم شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 194.4 مليون دولار، ثم أسمدة بقيمة 194.4 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 169.9 مليون دولار، ثم ملابس بقيمة 121.5 مليون دولار، ثم ألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 96.4 مليون دولار ثم قطن بقيمة 91.5 مليون دولار، ثم زجاج ومصنوعاته بقيمة 90.2 مليون دولار.

5- أهم 10 مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا عام 2022

أما أهم 10 مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا عام 2022، فهي: حديد وصلب بقيمة 535.5 مليون دولار، قم مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 400.1 مليون دولار، ثم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 312.7 مليون دولار، ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 256.9 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 219.6 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 184.7 مليون دولار، ثم سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 177.8 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 129.2 مليون دولار، ثم ورق بقيمة 110.4 مليون دولار، ثم ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 95.4 مليون دولار.

6- قيمة الاستثمارات التركية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.

7- قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3 %.

8- قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر

بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 31.1%.

وزير الصناعة: استهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة

بدأ المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري زيارة إلى دولة تركيا خلال الفترة 1-3 أغسطس الجاري بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث تعتبر هذه الزيارة أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.

وخلال الزيارة اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.

واتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.

وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.

وفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.

جديرٌ بالذكر أن حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا تبلغ 2 مليار دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.