يقدم بنك مصر العديد من الخدمات للعملاء وفق شروط ومحددات معينه سواء على صعيد التمويل او فتح الحسابات الشخصيه وحسابات الشركات.

وحدد بنك مصر عدد من المستندات لفتح الحساب لعملائه حيث تضمنت القائمة ما يلي:

مستندات فتح الحساب في بنك مصر

ويطلب بنك مصر من العملاء تجهيز عدد من المستندات لفتح الحساب.

وتشمل قائمة هذه المستندات ما يلي:

1- تقديم صورة من البطاقة الشخصية للشخص.

2 – إيصال كهرباء، مياه، غاز طبيعي، فاتورة تليفون.

3 – توضيح وظيفة العميل الذي يريد فتح حساب.

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4- تقديم ما يثبت مفردات مرتبه وتكون من جهة عمله بالنسبة للموظفين.

5- أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيقدمون البطاقة الضريبية، والسجل التجاري.

ومن جانب اخر فإن قروض المصريين بالخارج، كشف محمد الأتربي رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، عن القروض التي سوف يتم إتاحتها للمصريين في الخارج.

قرض المصريين بالخارج

وكان محمد الأتربي رئيس بنك مصر، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر”: أنه "بالنسبة للمغتربين خارج مصر يمكنهم الحصول على قرض شخصي حدة أقصى 3 ملايين جنيه بفائدة أقل من سعر الفائدة الرسمي بالبنوك 2.25%.

وذلك بضمان الراتب، وتحويل القسط الشهري من راتبه بالعملة الذي لا يزيد على 40% من إجمالي الراتب، سواء بالدرهم أو الريال أو الدولار أو بالعملة الأجنبية، والقرض يتم سداده لمدة 4 سنوات، ويجب أن لا تقل فترة عمله عن عام ويتقدم بتعهد كتابي من الشركة أو محل العمل الخاص به، صورة تصريح العمل وصورة من الإقامة السارية".

بنوك مصر بالإمارات

ولفت: "في الإمارات لدينا 5 فروع هناك يعملون بمنتهى الجدوع ويروح فروعنا في دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة ويمكن التقدم في الحصول على القروض، وكذلك الأمر في السعودية".

في نفس المداخلة، أكد محمد الأتربي رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر: "لا يزال هناك نقص في العملة الدولارية، وتحويلات المصريين بالخارج جزء كبير خارج القطاع المصرفي بسبب أن سعر السوق السوداء 38 جنيهًا بينما في البنوك يقرب من 31 جنيهًا فقط، ولكن مع بيع اصول بقيمة مليار و900 مليون دولار حدثت هناك سيولة".

فائدة الشهادة الدولارية

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "فائدة الـ7% للشهادات الدولارية ليست مرتفعة خاصة انها بالخارج تصل إلى 5%، والأمر متعلق بالتصنيف الائتماني لكل دولة".

رسالة للمواطنين بشأن الشهادة الدولارية

وتابع: “نطمئن المواطنين المقبلين على الشهادات الدولارية بأنهم سيحصلون على القيمة الدولارية عقب انتهاء فترة الشهادة الادخارية”.