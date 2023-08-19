أسعار البط والديك الرومي والسمان في الأسواق اليوم

تباينت أسعار البط والديك الرومي والسمان ومشتقاتهم في الأسواق، فيما قدمت السلاسل الغذائية عروض على أسعار البط والديك الرومي، فضلًا عن طرح العديد من منتجات لحوم مدخنة.

«فيتو» تنشر في السطور التالية، أسعار البط اليوم، سعر الديك الرومي اليوم، سعر السمان اليوم، سعر صدور الديك الرومي، سعر الحمام، فضلًا عن أسعار الفيليه والبانيه وغيرها من مشتقات البط والديك الرومي:

أسعار البط في الأسواق، فيتو

أسعار البط في الأسواق

البداية مع أسعار البط اليوم في الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 56 جنيهًا، سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها، سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

Advertisements

أسعار البط في السلاسل الغذائية الكبرى والهايبر ماركت

أما عن أسعار البط في السلاسل الغذائية الكبرى والهايبر ماركت اليوم، سجل بط كامل وزن 2.3 كيلو بسعر 279.95 جنيه، بطة كاملة وزن 2900 إلى 3 كيلو بسعر 349.95 جنيه، بط وزن من 2800 إلى 2900 جرام بسعر 337.95 جنيه، بطة كاملة وزن 3.1 كيلو بسعر 361.95 جنيه.

بطة وزن 3 كيلو بسعر 375 جنيهًا في الأسواق

وسجلت بطة كاملة وزن 2700 جرام بسعر 326.95 جنيه، بطة كاملة طازجة وزن 3 كيلو بسعر 374.85 جنيه، أوراك بط طازجة وزن 2 كيلو بسعر 279.9 جنيه، 2 كيلو صدور بط طازجة بسعر 279.9 جنيه.

أسعار الأوز في الأسواق اليوم، فيتو

أسعار الأوز في الأسواق اليوم

وفيما يخص أسعار الأوز في الأسواق، تراوح سعر كيلو الأوز من 65 إلى 75جنيهًا، وتراوح سعر الأوز البلدي من 120 إلى 200 جنيه، وكيلو الأوز الساسو نحو 100 جنيه، أما البانيه فبسعر 130 جنيهًا.

أسعار الديك الرومي في الأسواق اليوم، فيتو

أسعار الديك الرومي في الأسواق اليوم

وعن أسعار الديك الرومي في الأسواق، التي تبدأ من 100 جنيه في المزرعة «جملة» حسب العمر والنوع، بلغ سعر كيلو الديك الرومي الأبيض نحو 150 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الديك الرومي البلدي من 155 جنيهًا إلى 175 جنيهًا، ويبلغ سعر الديك الرومي وزن 3 كيلو من 465 جنيهًا إلى 525 جنيهًا، أما سعر الديك الرومي وزن 10 كيلوات فيتراوح من 1550 جنيهًا إلى 1750 جنيهًا.

ديك رومي وزن 10 كيلوات بسعر 1760 جنيهًا في السلاسل الغذائية

أما أسعار الديك الرومي في السلاسل الغذائية الكبرى والهايبر ماركت، سجل سعر ديك رومي كامل وزن 10 كيلوات نحو 1759.5 جنيه، كيلو صدور رومي مدخن بسعر 58.74 جنيه، صدور تركي مدخن وزن 250 جرامًا بسعر 69.95 جنيه، صدور تركي مدخن وزن 250 جرامًا بسعر 94.99 جنيه.

كيلو كبدة ديك رومي بسعر 204 جنيهات في السلاسل الغذائية

وبلغ سعر أوراك ديك الرومي وزن 3.5 كيلو نحو 524.82 جنيه، رومي فيليه وزن 500 جرام بسعر 139.97 جنيه، صدور تركي مدخن وزن 250 جرامًا بسعر 69.99 جنيه، كبدة ديك رومي بسعر 203.95 جنيه، قوانص ديك رومي وزن 500 جرام بسعر 92.47 جنيه، رقاب رومي بسعر 54.98 جنيه.

سعر الديك الرومي في الأسواق اليوم، فيتو

كيلو أجنحة رومي بسعر 160 جنيهًا في السلاسل الغذائية الكبرى

وسجل سعر 3.5 كيلو أوراك الديك الرومي نحو 664.82 جنيه، رومي فيليه وزن 500 جرام بسعر 172.97 جنيه، نصف كيلو قوانص ديك رومي بسعر 92.47 جنيه، رقاب رومي وزن نصف كيلو بسعر 79.97 جنيه، أجنحة رومي وزن كيلو بسعر 159.95 جنيه.

ديك رومي وزن 15 كيلو بسعر 2400 جنيه في السلاسل الغذائية

وبلغ سعر كيلو فيليه رومي نحو 254.95 جنيه، كيلو أوراك رومي طازجة بسعر 119.94 جنيه، ديك رومي كامل طازج وزن 15 كيلو بسعر 2399.25 جنيه.

أسعار السمان في الأسواق والسلاسل الغذائية الكبرى، فيتو

أسعار السمان في الأسواق والسلاسل الغذائية الكبرى

وعن أسعار السمان في الأسواق والسلاسل الغذائية الكبرى، سجل سمان جامبو عبوة 2 قطعة بسعر 90.75 جنيه، 4 سمان وزن 800 جرام بسعر 110 جنيهات، 2 قطعة سمان طازج بسعر 99.95 جنيه.

سعر الأرنب في الأسواق، فيتو

سعر الحمام والأرانب في الأسواق والسلاسل الغذائية الكبرى

أما عن أسعار الحمام والأرانب في الأسواق والسلاسل الغذائية الكبرى، سجلت 2 قطعة حمام طازج سعر 125.95 جنيه، سعر أرنب وزن 3 كيلو بسعر 557.85 جنيه، أرانب بسعر 97.97 جنيه.